ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области

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Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины.
ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечается, что за сутки высокоточным оружием было поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области.

Кроме того была уничтожена живая сила и военная техника Вооружённых сил Украины в 18 районах, включая пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области.

  • ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области

Ранее армия России нанесла удар по пункту дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Харькове.

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