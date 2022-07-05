ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
Отмечается, что за сутки высокоточным оружием было поражено два пункта управления в районах населённых пунктов Звановка и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районе Красное Харьковской области.
Кроме того была уничтожена живая сила и военная техника Вооружённых сил Украины в 18 районах, включая пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области.
- ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в Николаевской области
Ранее армия России нанесла удар по пункту дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Харькове.