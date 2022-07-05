ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военных

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Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военных и 12 единиц военной техники.
ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военных
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«В городе Харькове высокоточным оружием ВКС России уничтожены до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве.

Также Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Лиманы Николаевской области Украины.

  • ВКС России уничтожили высокоточным оружием в Харькове до 150 украинских военных

2 июля начальник Генерального штаба ВС России, первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.

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