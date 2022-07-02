Начальник Генштаба России проверил задействованные в зоне спецоперации подразделения
- РИА Новости
Как сообщает Минобороны России, Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.
Работая на командных пунктах, глава Генштаба особое внимание уделил вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок.
26 июня министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине.