Начальник Генштаба России проверил задействованные в зоне спецоперации подразделения

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Начальник Генерального штаба ВС России, первый заместитель министра обороны страны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в специальной военной операции на Украине.
Начальник Генштаба России проверил задействованные в зоне спецоперации подразделения
  • РИА Новости

Как сообщает Минобороны России, Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях.

Работая на командных пунктах, глава Генштаба особое внимание уделил вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок.

26 июня министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции на Украине.

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