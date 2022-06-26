Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации российскую группировку войск
- РИА Новости
Уточняется, что на командных пунктах российских группировок он заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских вооружённых сил на основных операционных направлениях.
Отдельное внимание глава военного ведомства уделил вопросам организации всестороннего обеспечения боевых действий, а также созданию в пунктах временной дислокации всех необходимых бытовых условий для российских военнослужащих.
Кроме того, Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя России и ордена Мужества российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.