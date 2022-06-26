«Амбиции Киева выходят за рамки реальности»: как Украина пытается повлиять на будущую стратегию НАТО

Украина призывает НАТО обозначить её центральную роль в европейской безопасности при обсуждении новой стратегии альянса на саммите в Мадриде, заявил замглавы офиса президента республики Игорь Жовква. По его словам, если события в стране не найдут отражения в готовящемся документе, то он станет «просто ещё одной бумажкой». Жовква также отметил, что членам блока следует исключить любое упоминание России как партнёра НАТО. Аналитики называют требования украинских властей неадекватными, однако не исключают, что курс на эскалацию отношений с РФ будет закреплён в новой стратегической концепции альянса.

В Киеве призывают Североатлантический альянс при обсуждении новой стратегии НАТО признать ключевую роль Украины в сфере безопасности Европы и зафиксировать это в документах. Об этом в интервью газете Financial Times заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Мы хотим, чтобы (в НАТО. — RT) поняли, что Украина является краеугольным камнем европейской безопасности», — сказал советник президента.

По его словам, если в разрабатываемой концепции альянса не будет описана «истинная ситуация» в Европе и на Украине, то этот документ станет «просто ещё одной бумажкой, абсолютно неважной».

Жовква также отметил, что Киев рассчитывает на исключение из стратегии любого упоминания о России как партнёре блока. При этом он признал, что некоторые страны — члены НАТО выступают за сохранение возможности диалога с Москвой.

«(Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО. — RT) будут более строгие и суровые предупреждения... Я призываю членов НАТО: не стесняйтесь, формулируя положения в отношении России. Недостаточно просто вычеркнуть слово «партнёр», — заявил украинский чиновник.

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Напомним, что в действующей стратегии НАТО, утверждённой в 2010 году на саммите в Лиссабоне, говорится, что сотрудничество блока с Россией имеет «стратегическое значение», поскольку это способствует созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности. Там также подчёркивается, что, несмотря на расхождения по отдельным вопросам, в альянсе уверены: их безопасность тесно взаимосвязана с РФ. Поэтому «конструктивное партнёрство, основанное на взаимном доверии, прозрачности и предсказуемости» оптимально соответствует интересам НАТО, утверждается в документе.

Между тем в Киеве рассчитывают, что на мадридском саммите военного блока, который пройдёт с 28 по 30 июня, его члены подтвердят своё партнёрство с Украиной, сообщил Игорь Жовква. По его словам, на Украине ждут этого шага, не рассчитывая на что-то большее, так как признают отсутствие перспектив вступления в НАТО в краткосрочной перспективе.

«Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом альянса. — RT). В этом направлении мы воздержимся от каких-либо шагов», — добавил политик.

Антироссийские настроения

Между тем, как отмечают эксперты, Североатлантический альянс взял курс на эскалацию отношений с Россией ещё задолго до объявления о начале спецоперации на Украине.

«К сожалению, обстановка развивается по сценарию эскалации, который начал реализовываться Западом после 2014 года. Этот сценарий одновременно сопровождается имитацией дипломатических усилий, которые предназначены для потенциального смягчения обстановки, однако не имеют успеха», — пояснил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Так, ещё в ноябре 2020 года в НАТО обозначили Россию как главную военную угрозу на ближайшие годы. Этот тезис был закреплён в докладе о реформировании альянса «НАТО 2030». В документе предлагалось опираться на «двуединый подход сдерживания и диалога» по отношению к РФ.

«НАТО должно оставаться готовым обсудить вопросы мирного сосуществования и положительно реагировать на конструктивные изменения в позиции и отношении России. Для того чтобы такой диалог был плодотворным, он должен быть основан на жёстких принципах и вестись с позиции единства и силы», — следует из документа.

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Там также отмечается, что альянс должен рассматривать Совет Россия — НАТО в качестве «основной площадки для обращения к России с политическими заявлениями». При этом впоследствии руководство блока предприняло ряд шагов, которые осложнили работу этого института. Так, НАТО в октябре 2021 года отозвало аккредитации у ряда сотрудников постпредства РФ при организации, сократив их численность до десяти человек. В ответ на это Россия решила приостановить работу своего представительства с 1 ноября 2021-го.

Между тем позиционирование России как угрозы для НАТО 19 июня в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag подтвердил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что РФ больше не рассматривается в качестве партнёра.

Более того, теперь НАТО готовится вступить «в стремительную гонку вооружений, чтобы превратить восточную часть Европы в форт с тысячами солдат и большим количеством военной техники», сообщила 26 июня испанская газета El País со ссылкой на источники. По словам её неназванных собеседников, некоторые страны хотят, чтобы военное присутствие на востоке блока, которое сейчас состоит из боевых групп, исчислялось уже бригадами. Сейчас формирования насчитывают 1—1,6 тыс. солдат, тогда как преобразование в бригады могло бы удвоить эту численность.

В целом, как отмечают источники газеты, концепция, которую планируется принять в Мадриде, фактически «хоронит связи, которые ещё недавно тянулись к Москве», так как Россию планируется обозначить «прямой и непосредственной угрозой».

Неадекватные желания

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, полковника в запасе Андрея Кошкина, Киев пытается из корыстных соображений повлиять на повестку саммита НАТО.

«Украина провозглашает себя ключевым элементом европейской безопасности в надежде упрочить своё положение как реципиента соответствующих дивидендов: финансирования, снабжения оружием, политического признания. То есть «мы теперь форпост, поэтому вы нас содержите, вооружайте и ещё давайте деньги на развитие». Вот в эту канву и ложатся те предложения, которые изложил Киев», — пояснил собеседник RT.

Эмблема НАТО

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Аналогичной точки зрения придерживается и ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, отмечая, что Украина в своих требованиях переходит определённые границы.

«Амбиции Киева и его желания выходят за рамки реальности и абсолютно неадекватны на текущий момент. Тем более что на фоне успехов российской спецоперации в НАТО предпочитают делать всё более осторожные заявления», — сказал он в комментарии RT.

Вместе с тем Алексей Подберёзкин в краткосрочной перспективе ожидает нарастания русофобских настроений, которые не могут не найти отражения и в новой стратегии Североатлантического альянса.

«Уверен, что там будут пункты о противостоянии России и наращивании военных сил в Восточной Европе и Прибалтике. Ведь РФ уже неоднократно за последнее время называли противником и чуть ли не врагом», — рассуждает аналитик.

Несколько иначе смотрит на ситуацию Сергей Ермаков, считая, что у политики и стратегии НАТО есть шанс сохранить свойственный ей дуализм, несмотря на нынешние обстоятельства.

«В НАТО ещё остаются разумные люди, которые понимают, что обрывать каналы связи с ядерной державой, такой как Россия, контрпродуктивно. Даже в годы холодной войны они сохранялись. К тому же нынешнее обострение в отношениях альянса и Москвы рано или поздно пойдёт на спад, и тогда понадобятся все механизмы для налаживания диалога», — резюмировал Ермаков.