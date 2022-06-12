«Навязчивое сотрудничество»: как США пытаются настроить мир против России и Китая

Соединённые Штаты не проводят политику по разделению мира на враждующие блоки и не планируют создавать «НАТО в Азии». С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время он назвал АТР «приоритетным театром военных действий» для Пентагона, добавив, что политика Китая якобы направлена на подрыв безопасности в регионе. В свою очередь, в Пекине призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела КНР. Эксперты отмечают, что США, следуя своему курсу на установление мировой гегемонии, способствуют росту напряжённости в отношениях между странами и стараются не допустить их сплочения вокруг России и Китая.

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления на международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что Соединённые Штаты не проводят политику по разделению мира на враждующие блоки.

«Я хотел бы чётко заявить: мы не стремимся к конфронтации или конфликту. Мы также не стремимся к началу новой холодной войны, НАТО в Азии или разделению региона на воинствующие блоки», — сказал Остин.

Власти США отрицают ответственность за международные кризисы и вооружённые конфликты в мире, напоминают политологи. Формально Вашингтон декларирует курс, направленный на недопущение разделения мира на враждующие блоки и решение всех разногласий дипломатическим путём.

Так, выступая незадолго до начала нового витка украинского кризиса на 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент Соединённых Штатов Джо Байден отметил, что Вашингтон не стремится «к новой холодной войне или миру, разделённому на блоки».

Однако, несмотря на такого рода заявления, США провели в декабре так называемый саммит в поддержку демократии, не пригласив Россию, Китай и большинство стран Ближнего Востока обсудить актуальные международные проблемы. Наряду с этим Вашингтон интенсивно укрепляет военную инфраструктуру НАТО и наращивает поставки оружия Украине.

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В Москве подчёркивают, что Соединённые Штаты главным образом отстаивают миропорядок, который базируется на американской гегемонии по ключевым направлениям геополитики.

В конце мая на приёме по случаю Дня Африки глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что узкая группа западных государств во главе с США не оставляет попыток навязать международному сообществу концепцию миропорядка, основанного на их правилах.

«Под этим лозунгом откровенно, без какого-либо стеснения продвигается однополярная модель мироустройства, предполагающая деление стран на «исключительных» и всех остальных, кто обязан подчиняться требованиям «клуба избранных», — сказал Лавров.

В беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков отметил, что текущая политика Вашингтона продиктована стремлением сохранить появившийся после распада СССР миропорядок с единственным полюсом силы в лице США и их союзников.

«Американцы лукаво и лицемерно говорят о том, что они являются поборниками свободного мира и демократии, но на самом деле получателем всех благ в их системе международных отношений должны быть сами США и узкий круг приближённых к ним государств. Именно они должны вырабатывать правила, по которым будут жить все остальные», — говорит Ермаков.

«Стратегический план»

Стоит отметить, что Ллойд Остин в своём выступлении в Сингапуре уделил значительное внимание ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе (в России эти территории чаще всего обозначаются как Азиатско-Тихоокеанский регион, АТР. — RT).

Глава Минобороны сообщил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы этот регион был свободен от «агрессии и притеснений». В то же время Остин назвал АТР «приоритетным театром военных действий» для Пентагона.

Международные учения в АТР с участием ВМС США

© Navy Lt. j.g. Alexandra Green/DOD

«Сегодня Индо-Тихоокеанский регион занимает центральное положение в «большой стратегии» США… Американская государственная позиция основывается на той реальности, что ни один другой регион не будет иметь большего влияния в определении траектории XXI века, чем этот. Вот почему Индо-Тихоокеанский регион играет для нас в стратегическом плане ключевую роль», — пояснил министр обороны.

Отрицательное влияние, по его мнению, на АТР оказывает прежде всего политика Китая. Действия Пекина, как утверждает Остин, способны «подорвать безопасность, стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона».

В частности, глава американского военного ведомства обвинил КНР в «агрессивном подходе» к территориальным проблемам, выразив недовольство курсом Пекина в отношении Тайваня, его морской экономической деятельностью и созданием военных объектов на искусственных островах в АТР.

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Тем не менее на сегодняшний день Вашингтон не прерывает диалога с Китаем. 10 июня на полях конференции в Сингапуре Остин провёл встречу с министром обороны КНР, генерал-полковником Вэй Фэнхэ, на которой обсуждалась обстановка вокруг Тайваня, КНДР и Украины.

Остин заявил китайскому коллеге, что Пентагон выступает против материальной поддержки России со стороны Пекина и односторонних изменений статус-кво в АТР. Также он выразил обеспокоенность «агрессивным» поведением Народно-освободительной армии Китая (НОАК), в том числе в Тайваньском проливе.

В свою очередь, Вэй Фэнхэ призвал главу Пентагона не пытаться вмешиваться во внутренние дела его страны и обратил внимание на недопустимость выпадов в адрес Пекина.

Также министр обороны Китая заявил Остину, что очередная поставка оружия Тайбэю наносит серьёзный ущерб суверенитету КНР и его интересам в сфере безопасности. Вэй Фэнхэ заверил, что попытки США сдержать Пекин с помощью тайваньского кризиса успехом не увенчаются.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин отметил, что политика США в направлении Китая во многом схожа с курсом Вашингтона по отношению к Москве. Её суть заключается в международной изоляции и провоцировании вооружённых конфликтов с соседями.

«Ллойд не лукавил, когда сказал, что АТР — это главный потенциальный театр военных действий для США. Для американцев важно максимально изолировать Китай и нагнетать напряжение вокруг него, вплоть до использования союзников и партнёров в регионе в вооружённом конфликте против КНР», — говорит Подберёзкин.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с руководством НОАК

© Chad J. McNeeley/DOD

Аналогичную точку зрения в разговоре с RT высказал и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Американцы заинтересованы в том, чтобы напряжённость в отношениях между соседями по АТР постоянно росла. Они стараются всеми силами не допустить сплочения развивающихся стран региона вокруг КНР и РФ», — подчеркнул Фельдман.

По мнению аналитиков, чтобы реализовать этот замысел, Вашингтон рассчитывает усовершенствовать систему подконтрольных ему блоков. В их числе Quad (объединение США, Японии, Австралии и Индии), AUKUS (оборонный союз США, Австралии и Великобритании), а также Тихоокеанская инициатива по сдерживанию (Pacific Deterrence Initiative) — недавно запущенная Вашингтоном программа сотрудничества со странами АТР, направленная на предотвращение «агрессии» против Соединённых Штатов, их союзников и партнёров.

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Об этих форматах Ллойд Остин на конференции в Сингапуре отзывался в положительном ключе. Так, по его словам, в бюджете США на 2023 финансовый год предусмотрено весьма солидное финансирование Тихоокеанской инициативы по сдерживанию на $6,1 млрд.

В Минобороны США не скрывают, что уделяют огромное внимание политике в АТР, несмотря на значительные объёмы ресурсов, которые направляются сейчас на военную помощь киевскому режиму.

Кроме того, в Вашингтоне проводят определённые параллели между «чрезмерными претензиями» Пекина и действиями Москвы на украинском направлении.

«В США давно и открыто называют КНР и РФ противниками. Сейчас в Вашингтоне пытаются готовить своих союзников к военному противодействию Китаю. К резкому обострению ситуации может привести, например, размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако, насколько я понимаю, страны АТР осознают последствия такого шага и выступают против него», — рассуждает Подберёзкин.

При этом, как считает эксперт, по целому ряду направлений страны АТР всё же уступают давлению Вашингтона и принимают правила «навязчивого сотрудничества» с американцами.

«Новая восьмёрка»

Как полагают опрошенные RT аналитики, в отношении Москвы и Пекина Соединённые Штаты пытаются проводить «стратегию комплексного сдерживания», которая выражается в ужесточении санкций, усилении антироссийских и антикитайских коалиций, а также в провоцировании гибридных войн против этих государств.

Однако политика Вашингтона имеет и обратный эффект, когда испытывающие военно-политическое давление со стороны США страны становятся более сплочёнными. Об этом в своём Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую Большую восьмёрку», — написал он.

Конференция лидеров стран БРИКС в 2021 году

AP

© Press Information Bureau

К «новой восьмёрке», помимо РФ, Володин отнёс КНР, Индию, Индонезию, Мексику, Бразилию, Турцию и Иран. По его оценкам, они уже обошли по показателю ВВП по ППС «старую группу» — членов G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония).

«Проседая в экономическом плане, США продолжают создавать напряжённость в мире. Делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других. А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире», — отметил Володин.

Как считает Павел Фельдман, оценка спикера Госдумы отражает объективную реальность: для стран, которые отходят от порядков американоцентричного мира, открывается большой потенциал для развития.

«Конечно, государствам, о которых говорит Володин, не хватает сплочённости и взаимной координации действий. Но в перспективе потенциальная «восьмёрка» может стать дееспособным интеграционным объединением, ориентированным не только на создание свободного евразийского рынка, но и на коллективную самооборону», — допустил Фельдман.