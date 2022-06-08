Повышение ставок: как Турция обостряет спор с Грецией о территориях в Эгейском море

Греция должна прекратить нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море, иначе Анкара начнёт дискуссию об их суверенитете, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Ранее глава Минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины подходят к пределу своего терпения и не нуждаются в союзниках, которые грозят им войной. Отношения между Грецией и Турцией обострились в последние несколько лет. И эксперты отмечают, что Анкара позволяет себе эскалацию после локальной дипломатической победы, связанной с заморозкой вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Анкара готова инициировать обсуждение вопроса суверенитета островов в Эгейском море, если Греция не прекратит нарушать статус их демилитаризации, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В международных отношениях могут быть взлёты и падения, напряжённость и дружба, это естественные вещи. К сожалению, ситуация в Греции плачевная, они очень хорошо умеют объяснять, насколько они правы. Пусть Греция чётко ответит на наши письма. Пусть заявит, что не нарушает статус демилитаризации островов. Если они не прекратят нарушения, мы начнём дебаты о суверенитете островов», — приводит ТАСС слова Чавушоглу.

В конце мая постпред Греции в ООН Мария Теофили вручила Генсеку организации письмо, где содержался ответ на турецкие озабоченности, которые также в письменном виде были переданы постпредом Анкары ещё в сентябре 2021 года.

В своём ответе греческая сторона полностью отвергла все претензии Турции как юридически, исторически и фактически не обоснованные. В частности, Афины отвергли всю аргументацию Анкары о взаимосвязи суверенитета Греции над островами в Эгейском море с обязательствами по их демилитаризации.

Мевлют Чавушоглу

globallookpress.com

© Sha Dati/XinHua

После этого, 31 мая, Чавушоглу обвинил Грецию в нарушении статуса островов и заявил, что, если они не будут демилитаризованы, встанет вопрос об их принадлежности.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня сообщил, что Анкара больше не будет проводить переговоры с Афинами.

Эгейский конфликт

Отношения Греции и Турции в последние годы серьёзно обострились из-за территориальных споров вокруг островов и шельфа Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Большая часть островов Эгейского архипелага входит в состав Греции, которая хочет расширить прилегающие к ним территориальные воды. Против этого выступает Турция, которая имеет суверенитет над двумя островами в северной части моря.

При этом Турция не подписывала Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой страны могут расширить свои территориальные воды на расстояние до 12 морских миль.

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В 1995 году турецкая сторона заявила, что, если Афины пойдут на такой шаг в Эгейском море, Анкара будет рассматривать это как нарушение своего суверенитета и формальный повод для объявления войны.

Этот вопрос был снова поднят в августе 2020 года, когда вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил Греции войной в случае расширения своих территориальных вод в Эгейском море.

В свою очередь, Греция не признаёт меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией, который был заключён в 2019 году. Этот меморандум, по мнению Афин, фактически лишает греческие острова, находящиеся между турецкой и ливийской территориями, прав на богатый газовыми месторождениями континентальный шельф и установление исключительной экономической зоны. После этого Греция заключила соглашение по территориальным водам с Италией и Египтом, которое не признаёт Анкара.

Турецкая сторона после этого регулярно проводила в оспариваемых районах шельфа геологические работы, при этом исследовательские суда сопровождали военные корабли. Грецию поддержали Египет и Израиль, которые проводили с греческими ВМС совместные учения, а также Франция, направившая на шельф свои корабли.

Турецкий военный корабль

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В январе этого года глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что напротив островов, демилитаризации которых требует Турция, размещён крупнейший десантный флот и десантная группировка в Средиземном море. Он подчеркнул, что Греция предлагает турецкой стороне отказаться от угрозы войны и выполнять нормы международного права.

Возражения Греции

В то время как Турция усиливает риторику по вопросу территориальных вод и статуса островов в Эгейском море, Греция последовательно заявляет о неприятии действий Анкары.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы защитить наши суверенные права в полном объёме. Мы в опасной близости к пределу нашего терпения и сдержанности», — сказал 6 июня министр обороны республики Никос Панайотопулос на конференции по безопасности в Братиславе.

Он раскритиковал поведение Турции и напомнил, что обе страны входят в НАТО.

«Странно, что наш союзник грозит нам войной в том случае, если мы воспользуемся своим законным правом, отвечающим международным нормам, и расширим наши территориальные воды далее чем на шесть миль. Угрозы войной от одного союзника другому? Мне такие союзники не нужны», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что Афинам не нужны союзники, которые совершают регулярные вторжения в воздушное пространство Греции и осуществляет ночные облёты её населённых пунктов.

«Кроме того, странно, когда наш союзник призывает к демилитаризации наших островов, аргументируя это чем? Тем, что в случае отказа от демилитаризации их сможет захватить любой желающий? Кто? Их у нас отнимет кто-то другой?» — рассуждает Панайотопулос. Он назвал эту ситуацию неприемлемой и абсурдной.

Судно греческих ВМС

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В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Анкару отказаться от воинственной риторики и не допустить усиления реальной напряжённости между двумя странами.

Конфликт интересов

По мнению директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семёна Багдасарова главный мотиватор Турции в текущем обострении — месторождения газа, открытые в регионе в 2015 году.

«В практическом плане заявление Чавушоглу означает готовность возможности захвата Эгейских островов, куда придёт Турция, так как вокруг этих островов находятся большие залежи газа. Такой конфликт может привести к боевым столкновениям, кратковременным и немасштабным. Ничего нового в этом нет — Турция и Греция давно враждуют по историческим причинам, несмотря на то что входят в НАТО», — пояснил собеседник RT.

По мнению политолога-востоковеда, редактора журнала «Восток» Каринэ Геворгян, Турция решила повысить ставки после того, как успешно заморозила вступление в альянс Швеции и Финляндии.

«Стоит обратить внимание на то, что Турция выбрала для этого очень интересное время. Ведь именно из-за позиции Анкары фактически отменяется принятие Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс на саммите в июне. После этой победы турецкая дипломатия сразу же повысила ставки. Кроме того, открыто враждуя с Грецией, Эрдоган так или иначе шлёт сигнал и Вашингтону», — пояснила политолог.

По её словам, турецкие политические круги рассматривают усиление военного сотрудничества Греции и США как угрозу безопасности Анкары. Поспешное же желание Вашингтона принять в НАТО две новые страны открыло для Турции возможность укрепить свои позиции в альянсе и заставить страны Запада потерять лицо, добавила эксперт.

«Турция в лице Эрдогана и его окружения испытывает от этого некоторое удовольствие», — подчеркнула собеседница RT.

Данная ситуация, безусловно, негативно скажется на стабильности альянса как военно-политического блока, полагает Геворгян.

«Сами страны англосферы создают новые оборонные альянсы, например AUKUS, тем самым откровенно показывая остальным членам НАТО, что их номер — крайний. На самом деле НАТО по большому счёту перестаёт быть той организацией, которой она была, скажем, в период с 1950-х по 1980-е годы», — отметила эксперт.

Именно этим положением и воспользовалась Турция, решившая напомнить о своих национальных интересах.

«Нужно учитывать, что эскалация конфликта между Турцией и Грецией так или иначе увязана с контекстом этих процессов в НАТО, которые позволили Турции повысить свои позиции в альянсе и на Западе совершенно неожиданным образом. Может быть, без истории, связанной со Швецией и с Финляндией, турки бы на такую эскалацию не пошли», — заключила аналитик.