«Установить внешнее управление»: как Польша пытается расширить своё влияние на Украине

Варшава начинает активно осваивать территорию Украины, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, об этом говорит создание в Польше «параллельной системы контроля налоговой службы Украины», а также попытки наделить поляков на украинской территории особым статусом. Ранее с аналогичным заявлением выступила Служба внешней разведки РФ. По данным СВР, Польша готовится установить контроль над западными областями Украины. По мнению аналитиков, сегодня вся внешняя политика Польши сконцентрирована на борьбе с Россией за влияние на Украину и Белоруссию.

Польша начинает осваивать украинскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД ОДКБ в Ереване.

«Мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно «осваивать» украинскую территорию», — сказал министр.

По его словам, в пользу этой версии говорят последние шаги украинских властей.

«Соответствующие решения, принимаемые президентом В.А. Зеленским и Верховной радой, об особых правах поляков, по сути уравниваемых с украинцами во всём, кроме права голоса; недавнее сообщение о том, что Польша создаёт какую-то параллельную систему контроля налоговой службы Украины, — всё это достаточно красноречиво говорит о многом», — приводит слова Сергея Лаврова пресс-служба МИД РФ.

9 июня с аналогичным заявлением выступила Служба внешней разведки России. По данным СВР, «Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями».

Сергей Лавров

РИА Новости

© МИД РФ

«С согласия Киева поляки в настоящий момент, в частности, размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ). До украинского руководства было доведено, что это якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

При этом основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC, сообщает российская разведка. А методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов — DELL, IBM и CISCO.

«Иными словами, Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — заключили в СВР.

«Контроль над стратегическими объектами»

Стоит отметить, что СВР не в первый раз предупреждает о наличии у Варшавы планов по расширению своего влияния на Украине.

В конце апреля глава службы Сергей Нарышкин сообщил, что польские власти обсуждают с США возможность установления контроля над западными областями Украины.

По словам главы СВР, первым этапом операции должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». При этом польский «миротворческий» контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российской армией минимальна.

«В приоритетные «боевые задачи» польских военных войдёт постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск договороспособных представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам», — сообщил Нарышкин.

Он указал на исторические параллели с политикой Варшавы в период после Первой мировой войны, «когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства».

При этом в СВР подчёркивают, что данные о притязаниях Польши на украинские области «являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников».

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Вместе с тем, по словам аналитиков, подобным устремлениям Варшавы потворствует сам Киев. Эксперты напомнили, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении упростить процесс пересечения границы с Польшей. Ранее в аналогичном ключе высказался и польский лидер Анджей Дуда. Он выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран «смогут вместе жить на этой земле».

«Основную роль играет не Варшава»

По словам аналитиков, Польша не только пытается распространить своё влияние на Украине, но и является одним из наиболее активных европейских сторонников предоставления военной и иной поддержки киевскому режиму.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский

AP

© Efrem Lukatsky

Так, 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин сообщили, что Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил 9 июня, что Варшава уже поставила Украине вооружения на общую сумму $2 млрд, включая 240 советских танков. Как отмечают эксперты, для страны масштабов Польши это весьма существенные цифры.

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«Украина для Польши очень важна как регион исторического присутствия. Отношения с Украиной задевают чувства простых поляков, соответственно любое событие между двумя странами сильно отражается на настроении избирателей. Также Польша намерена с помощью Украины существенно усилить свой политический вес внутри Европы. Можно сказать, что вся внешняя политика Польши сконцентрирована на борьбе с Россией за Украину и Белоруссию», — заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

При этом он отметил, что в действиях Варшавы на украинском направлении весьма заинтересованы в Вашингтоне.

«Основную роль играет не Варшава, а Вашингтон, который пытается установить внешнее управление на Украине через союзническую Польшу. Это довольно удобный ход, ведь таким образом Америка как бы не имеет прямого отношения к этому», — пояснил аналитик.

Однако, по мнению Неменского, в будущем Польша вряд ли попытается присоединить к себе территории Украины: речь будет идти, скорее, о политическом контроле.

«Варшаве нужна вся Украина, а не конкретные области, и присоединять отдельные территории на государственном уровне Польша не станет. Речь идёт о фактическом подчинении Украины Польше, а не о территориальном объединении двух стран», — полагает аналитик.

Аналогичного мнения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«Польша пытается придумать такую синтетическую систему, которая позволит без реального военного вмешательства абсорбировать территорию Украины, адаптировать её под свои стандарты и установить там свои правила, что, кстати, не гарантирует украинцам хорошую жизнь под польским правлением. У Варшавы, вероятно, есть на этот счёт программы минимум и максимум. Что у них в итоге получится — не в последнюю очередь зависит от действий РФ», — сказала аналитик в беседе с RT.

При этом эксперты считают, что подобной «полонизации» сильного сопротивления на Украине на данном этапе не возникнет.

«Может быть, на каком-то этапе поляков начнут обвинять в бедах Украины, но это будет ропот, который вряд ли примет серьёзные формы. Поляки довольно плохо относятся к украинцам, и украинцы, особенно сбежавшие в Польшу, ощущают это на себе. Так что на человеческом уровне у них отношения не очень хорошие», — заключил Олег Неменский.