«Установить внешнее управление»: как Польша пытается расширить своё влияние на Украине
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Польша начинает осваивать украинскую территорию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента RT в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД ОДКБ в Ереване.
«Мы видим, что за разговорами о недопустимости диалога с Россией польские коллеги начинают активно «осваивать» украинскую территорию», — сказал министр.
По его словам, в пользу этой версии говорят последние шаги украинских властей.
«Соответствующие решения, принимаемые президентом В.А. Зеленским и Верховной радой, об особых правах поляков, по сути уравниваемых с украинцами во всём, кроме права голоса; недавнее сообщение о том, что Польша создаёт какую-то параллельную систему контроля налоговой службы Украины, — всё это достаточно красноречиво говорит о многом», — приводит слова Сергея Лаврова пресс-служба МИД РФ.
9 июня с аналогичным заявлением выступила Служба внешней разведки России. По данным СВР, «Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями».
- Сергей Лавров
- РИА Новости
- © МИД РФ
«С согласия Киева поляки в настоящий момент, в частности, размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ). До украинского руководства было доведено, что это якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
При этом основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC, сообщает российская разведка. А методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов — DELL, IBM и CISCO.
«Иными словами, Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — заключили в СВР.
«Контроль над стратегическими объектами»
Стоит отметить, что СВР не в первый раз предупреждает о наличии у Варшавы планов по расширению своего влияния на Украине.
В конце апреля глава службы Сергей Нарышкин сообщил, что польские власти обсуждают с США возможность установления контроля над западными областями Украины.
По словам главы СВР, первым этапом операции должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии». При этом польский «миротворческий» контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российской армией минимальна.
«В приоритетные «боевые задачи» польских военных войдёт постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск договороспособных представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам», — сообщил Нарышкин.
Он указал на исторические параллели с политикой Варшавы в период после Первой мировой войны, «когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства».
При этом в СВР подчёркивают, что данные о притязаниях Польши на украинские области «являются не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников».Также на russian.rt.com Попытка исторического реванша: что стоит за сообщениями о планах Польши ввести своих «миротворцев» на Западную Украину
Вместе с тем, по словам аналитиков, подобным устремлениям Варшавы потворствует сам Киев. Эксперты напомнили, что в конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении упростить процесс пересечения границы с Польшей. Ранее в аналогичном ключе высказался и польский лидер Анджей Дуда. Он выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран «смогут вместе жить на этой земле».
«Основную роль играет не Варшава»
По словам аналитиков, Польша не только пытается распространить своё влияние на Украине, но и является одним из наиболее активных европейских сторонников предоставления военной и иной поддержки киевскому режиму.
- Анджей Дуда и Владимир Зеленский
- AP
- © Efrem Lukatsky
Так, 7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр по контролю за государственными активами республики Яцек Сасин сообщили, что Польша экспортирует на Украину вооружения на сумму $630 млн.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил 9 июня, что Варшава уже поставила Украине вооружения на общую сумму $2 млрд, включая 240 советских танков. Как отмечают эксперты, для страны масштабов Польши это весьма существенные цифры.
«Украина для Польши очень важна как регион исторического присутствия. Отношения с Украиной задевают чувства простых поляков, соответственно любое событие между двумя странами сильно отражается на настроении избирателей. Также Польша намерена с помощью Украины существенно усилить свой политический вес внутри Европы. Можно сказать, что вся внешняя политика Польши сконцентрирована на борьбе с Россией за Украину и Белоруссию», — заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
При этом он отметил, что в действиях Варшавы на украинском направлении весьма заинтересованы в Вашингтоне.
«Основную роль играет не Варшава, а Вашингтон, который пытается установить внешнее управление на Украине через союзническую Польшу. Это довольно удобный ход, ведь таким образом Америка как бы не имеет прямого отношения к этому», — пояснил аналитик.
Однако, по мнению Неменского, в будущем Польша вряд ли попытается присоединить к себе территории Украины: речь будет идти, скорее, о политическом контроле.
«Варшаве нужна вся Украина, а не конкретные области, и присоединять отдельные территории на государственном уровне Польша не станет. Речь идёт о фактическом подчинении Украины Польше, а не о территориальном объединении двух стран», — полагает аналитик.
Аналогичного мнения придерживается и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
«Польша пытается придумать такую синтетическую систему, которая позволит без реального военного вмешательства абсорбировать территорию Украины, адаптировать её под свои стандарты и установить там свои правила, что, кстати, не гарантирует украинцам хорошую жизнь под польским правлением. У Варшавы, вероятно, есть на этот счёт программы минимум и максимум. Что у них в итоге получится — не в последнюю очередь зависит от действий РФ», — сказала аналитик в беседе с RT.
При этом эксперты считают, что подобной «полонизации» сильного сопротивления на Украине на данном этапе не возникнет.
«Может быть, на каком-то этапе поляков начнут обвинять в бедах Украины, но это будет ропот, который вряд ли примет серьёзные формы. Поляки довольно плохо относятся к украинцам, и украинцы, особенно сбежавшие в Польшу, ощущают это на себе. Так что на человеческом уровне у них отношения не очень хорошие», — заключил Олег Неменский.
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