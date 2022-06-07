Власти Польши объявили о новых поставках оружия на Украину на сумму почти $630 млн

Польша подпишет контракт на поставку оружия Украине на сумму почти $630 млн. Об этом заявили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.

«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Как уточнил Сасин, сумма контракта составит около $630 млн.

«Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — отметил он.

Ранее польское правительство заявило, что Польша передала Украине оружие на сумму более $1,6 млрд.

Как сообщало «Польское радио», украинская армия получила от Польши 18 самоходных гаубиц Krab, более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.