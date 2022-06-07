Власти Польши объявили о новых поставках оружия на Украину на сумму почти $630 млн

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Польша подпишет контракт на поставку оружия Украине на сумму почти $630 млн. Об этом заявили польский премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин.
Власти Польши объявили о новых поставках оружия на Украину на сумму почти $630 млн
  • Gettyimages.ru

«Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Как уточнил Сасин, сумма контракта составит около $630 млн.

«Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет», — отметил он.

Ранее польское правительство заявило, что Польша передала Украине оружие на сумму более $1,6 млрд.

Как сообщало «Польское радио», украинская армия получила от Польши 18 самоходных гаубиц Krab, более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты.

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