Polskie Radio: Польша поставила Украине 18 САУ Krab
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Отмечается, что гаубицами оснастят три дивизиона.
Также польские военные обучили около 100 артиллеристов ВСУ обслуживанию орудий.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине, так как это может привести к эскалации конфликта.
По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.