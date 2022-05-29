Polskie Radio: Польша поставила Украине 18 САУ Krab

Украинская армия получила от Польши 18 самоходных гаубиц Krab, сообщает Polskie Radio со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что гаубицами оснастят три дивизиона.

Также польские военные обучили около 100 артиллеристов ВСУ обслуживанию орудий.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине, так как это может привести к эскалации конфликта.

По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.