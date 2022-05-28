Путин предупредил Макрона и Шольца об опасности накачки Украины западным оружием
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«Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса», — собщила пресс-служба Кремля.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду на то, что власти США не станут поставлять реактивные системы залпового огня Украине, так как это может привести к эскалации конфликта.
По его словам, глобальная безопасность может столкнуться с «непредсказуемыми» последствиями из-за поставок вооружения.