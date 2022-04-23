Польша передала Украине оружие на сумму более $1,6 млрд

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Польша поставила на Украину партию оружия на сумму более $1,6 млрд, заявил пресс-секретарь правительства Пётр Мюллер.
Польша передала Украине оружие на сумму более $1,6 млрд
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«Польша передала Украине военную технику на сумму около 7 млрд злотых, это более $1,6 млрд», — написал он в Twitter.

Мюллер подчеркнул, что это оружие «спасает украинскую и польскую суверенность».

Ранее заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

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