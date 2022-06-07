«Ошибок крайне много»: как курс Байдена в энергосфере влияет на его низкую популярность среди американцев

Республиканцы обрушились с критикой на Джо Байдена за его политику в энергосфере. По их словам, при 46-м президенте США цены на газ выросли вдвое, сильно подорожал и бензин. Представители Республиканской партии также обвинили Байдена в атаках на американскую энергетику и призвали бороться с рекордно высокими ценами на электроэнергию. Согласно соцопросам, многие рядовые американцы критикуют действия Байдена, а рейтинг президента США держится на рекордно низких значениях. По мнению экспертов, на низкую популярность Байдена влияет его ошибочная политика в энергосфере, в том числе «зелёный курс» и эмбарго против российских нефти и газа, которое привело к кризису и рекордным ценам на топливо в США.

Республиканцы раскритиковали Джо Байдена за его политику в энергетической сфере. Так, сенатор Тед Круз заявил, что при 46-ом президенте США цены на газ выросли вдвое.

«При Байдене цены на природный газ ВЫРОСЛИ ВДВОЕ (с $2,48 до $5,16) ИМЕННО ИЗ-ЗА мер «Зелёного нового курса», — написал Круз в своём Twitter 6 июня.

Накануне глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел обвинила Байдена в атаках на американскую энергетику.

«Во сколько нам должен обходиться бензин, чтобы Байден прекратил атаковать американскую энергетику?», — задаётся она вопросом на своей странице в Twitter.

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Ранее член палаты представителей от республиканцев Лиз Чейни со своей стороны призвала бороться с рекордно высокими ценами на электроэнергию.

«Трудолюбивые семьи обременены высокими ценами на бензин и большими затратами на энергию. Чтобы побороть эти рекордно высокие цены, нам следует нарастить внутреннее производство энергии», — написала она в Twitter.

При этом и многие рядовые американцы критикуют действия президента США в ситуации с подорожанием бензина (72% опрошенных не одобряют меры главы Белого дома в этой сфере). Об этом свидетельствует соцопрос телеканала ABC и компании Ipsos, проводившийся 3—4 июня. Не устраивает 71% респондентов и то, как глава Белого дома борется с инфляцией. Поддерживают меры Байдена по этим вопросам менее 30% опрошенных.

«Лишь четверть респондентов одобряют действия Байдена в отношении инфляции (28%) и цен на бензин (27%). Примечательно, что по обоим этим вопросам Байдена поддерживает лишь незначительное большинство демократов: 56% демократов одобряют его усилия по борьбе с инфляцией, и 51% придерживаются той же точки зрения в отношении цен на бензин», — сообщается в исследовании.

Отмечается также, что для тех американцев, которые, по их словам, «очень хотят проголосовать» на ноябрьских выборах в конгресс, наиболее важными вопросами являются экономика и инфляция.

«По ряду ключевых вопросов, в том числе в том, что касается восстановления экономики, инфляции и цен на бензин, рейтинг одобрения американской общественностью президента Джо Байдена остаётся низким, поскольку большинство текущую его деятельность не одобряет», — говорится в исследовании.

Белый дом

© asin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

В рамках опроса также выяснилось, что 61% респондентов негативно оценивают политику Байдена по восстановлению экономики США, иной точки зрения придерживается 37% опрошенных.

Кроме того, более половины американцев (52%) не одобряют действия президента США по ситуации, связанной с Россией и Украиной. Поддерживает политику Байдена по этому вопросу лишь 46% опрошенных.

Энергетический фактор

Стоит отметить, на этом фоне рейтинг одобрения работы Байдена на посту президента США держится на рекордно низких значениях — около 40%. При этом не поддерживают курс президента более 54% американцев. Об этом говорят данные агрегатора результатов соцопросов портала RealClearPolitics.

Напомним, что самый высокий уровень одобрения политики Байдена в 55,8% был зафиксирован в конце января прошлого года, когда он только пришёл к власти.

По мнению, аналитиков, такие низкие текущие показатели рейтинга поддержки 46-го президента США связаны в первую очередь с ошибочной политикой американского лидера в энергосфере, которая привела к масштабному кризису в этой отрасли и экономическим проблемам.

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«Республиканцы небезосновательно критикуют Байдена. Даже в администрации США начали признавать свои ошибки. В частности, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что не до конца понимала значимость произошедших непредвиденных и серьёзных потрясений в экономике, которые привели к росту цен на энергоносители и повлияли на Соединённые Штаты. Кроме того, она сказала, что неверно оценила масштабы инфляции», — отметил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Однако, по его мнению, это далеко не все промахи, которые допустила администрация Байдена и которые позже вылились в широкомасштабный энергокризис в стране.

«Этих ошибок крайне много. В частности, это призыв к зелёной энергетике и сокращение выдачи лицензий на добычу нефти и газа, запрет на строительство нефтепровода Keystone XL», — заявил эксперт.

Напомним, ещё почти год назад в редакционной колонке The Wall Street Journal говорилось, что явная цель политики Байдена в рамках планов о зелёной энергетике — это сокращение добычи нефти и газа в США и ограничение «мирового объёма предложения ископаемого топлива во имя борьбы с изменением климата». В том же материале отмечалось, что при этом Белый дом просил нефтяной картель ОПЕК увеличить нефтедобычу, «чтобы цены на бензин в США при Байдене не выросли ещё сильнее и не превысили уже достигнутый уровень». На американском консервативном политическом сайте RedState в то время также появился материал, автор которого заявил, что Байден пошатнул позиции США в энергетике, «ударив по отрасли ископаемого топлива и сорвав строительство нефтепровода Keystone XL в интересах борьбы с изменением климата и реализации зелёной повестки».

Впрочем, по мнению аналитиков, на ситуацию с подорожанием энергоресурсов в США повлиял не только курс Байдена на зелёную энергетику, но и введение Вашингтоном эмбарго на российские энергоресурсы, в частности, на импорт нефти и газа, в начале марта. При этом глава Белого дома тогда сам признал, что эта мера ударит и по Соединённым Штатам.

Бензозаправка в США

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После этого шага цены на бензин в США не раз обновляли рекордные значения. За последние три с половиной месяца литр бензина на автозаправках страны подорожал в среднем на 31% — до рекордных $1,22. При этом Байден назвал маловероятным снижение цен на бензин.

Впрочем, Белый дом обвиняет в энергетических бедах США не своего руководителя Джо Байдена, а президента России Владимира Путина. На прошлой неделе официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пье назвала высокие цены на бензин в Соединённых Штатах «подорожанием Путина». Однако ранее в конгрессе США уже отмечали, что рост цен на топливо в Соединённых Штатах связан не с действиями российских властей, а с политикой Байдена и его команды.

«Глава Белого дома до сих пор не даёт наращивать добычу нефти и газа в США, вводя определённые регуляции из-за своей зелёной повестки. Кроме того, энергосфера сейчас им намеренно недофинансируется. По этим причинам добыча нефти остаётся на уровне ниже, чем была при 45-ом президенте США Дональде Трампе», — отметил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков.

«Не справляется с целым рядом задач»

Как пояснил Юрий Рогулёв, администрация Байдена, по всей видимости, недооценивает значимость для американцев вопроса повышения цен на бензин и нефть, как и роста инфляции.

«Дело в том, что в США два основных вида транспорта — автомобильный и авиационный. Это требует большого количества топлива, которое стоит сейчас очень дорого. А если цена на бензин и нефть растёт, значит повышается стоимость перелётов и перевозок, и соответственно цена продуктов и товаров увеличивается, как и инфляция», — заявил эксперт.

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При этом аналитик уверен, что такие промахи в энергосфере и экономике действующей администрации демократа Байдена крайне негативно отразятся на шансах Демократической партии на предстоящих выборах в конгресс.

«Для многих американцев уже сейчас понятно, что Байден не справляется с целым рядом задач, которые перед ним стоят. Тема же Украины и России, на которую американский лидер, вероятно, сделал ставку вместо решения внутренних проблем в США, в том числе связанных с энергокризисом, жителям Штатов интересна намного меньше, чем высокие цены на бензин и инфляция», — отметил аналитик.

Схожей позиции придерживается и Малек Дудаков. По его словам, в первую очередь неуспешные меры Байдена в экономике и сфере энергетики «бьют по позициям демократов на предстоящих выборах в конгресс».