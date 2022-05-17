В конгрессе США обвинили Байдена в росте цен на топливо

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Ксения Калинкина
Член палаты представителей США Рик Аллен заявил, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации. Этот тезис республиканец озвучил в ходе выступления в конгрессе. RT ознакомился со стенограммой речи политика.
В конгрессе США обвинили Байдена в росте цен на топливо
  • AFP
  • © Daniel SLIM

Аллен констатировал, что стоимость бензина в среднем по США достигла рекордных значений (конгрессмен приводил цифру $4,37 за галлон (3,785 л), однако в последующие дни цена ещё несколько раз обновила исторический максимум).

По его словам, американским семьям придётся только в этом году дополнительно заплатить $2 тыс. за топливо и это будет происходить в условиях уже рекордной инфляции. Наряду с этим политик отметил, что Байден пытается снять с себя ответственность за сложившийся в США кризис, созданный его администрацией.

«Внесём ясность. Это не «временная инфляция». Это не «путинский скачок цен». Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива. Вот что сделал Байден, и вот почему стоимость энергии стала расти задолго до ввода российских войск на Украину», — подчеркнул Аллен.

Решением проблемы, по мнению политика, могло бы стать увеличение внутреннего производства топлива.

«Америка изобилует энергоносителями. Решение данного кризиса находится у нас под ногами. Чего нам не хватает — это администрации, обладающей политической волей для того, чтобы действовать правильно», — заключил Аллен.

Ранее Джо Байден заявил, что рост инфляции в США был вызван в том числе «действиями Владимира Путина». В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что рост цен в мире обусловлен введёнными Западом антироссийскими санкциями.

«Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — подчеркнула она.

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