Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис

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Российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.
Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис
  • kremlin.ru

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис», — сказал российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, авторы санкций, руководствуясь близорукими и раздутыми политическими амбициями и русофобией, бьют по большей части по собственным экономикам и национальным интересам, а также по благополучию их граждан. 

Путин отметил, что об этом свидетельствует рост инфляции в Европе. В отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых.

Также президент России заявил, что федеральный бюджет России в январе — апреле этого года исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей.

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