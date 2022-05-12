Российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис», — сказал российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам.

По его словам, авторы санкций, руководствуясь близорукими и раздутыми политическими амбициями и русофобией, бьют по большей части по собственным экономикам и национальным интересам, а также по благополучию их граждан.

Путин отметил, что об этом свидетельствует рост инфляции в Европе. В отдельных странах она вплотную приблизилась к 20% годовых.

Также президент России заявил, что федеральный бюджет России в январе — апреле этого года исполнен с профицитом 2,7 трлн рублей.