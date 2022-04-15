Новак: санкции могут привести к росту стоимости жизни в ЕС и США и массовой безработице
- РИА Новости
«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Всё это в целом приведёт к замедлению темпов роста мировой экономики», — отметил Новак.
По его словам, «дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также к массовой безработице».
Новак добавил, что представители ключевых отраслей европейской промышленности направили письмо в Еврокомиссию с требованием стабилизировать энергетические рынки.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что рост инфляции в США в марте был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.
Он также связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.
Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.
Кроме того, Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.