Новак: санкции могут привести к росту стоимости жизни в ЕС и США и массовой безработице

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Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
Новак: санкции могут привести к росту стоимости жизни в ЕС и США и массовой безработице
  • РИА Новости

«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Всё это в целом приведёт к замедлению темпов роста мировой экономики», — отметил Новак.

По его словам, «дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также к массовой безработице».

Новак добавил, что представители ключевых отраслей европейской промышленности направили письмо в Еврокомиссию с требованием стабилизировать энергетические рынки. 

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что рост инфляции в США в марте был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.

Он также связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Кроме того, Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

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