Байден: спецоперация России привела к росту цен на бензин и продовольствие во всём мире

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Американский лидер Джо Байден заявил, что рост инфляции в США в марте был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции — 70% роста цен в марте пришлось на вызванное (президентом России Владимиром. — RT) Путиным повышение цен на бензин», — передаёт ТАСС заявление Байдена.

Он призвал конгресс США срочно решить проблему с высокой инфляцией в стране.

Ранее Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.

Как передаёт РИА Новости, годовой показатель инфляции в США является максимальным с января 1982 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что события на Украине поспособствовали ускорению инфляции в США и во всём мире, но её снижение по-прежнему ожидается к концу года.

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