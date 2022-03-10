Псаки заявила, что события на Украине ускорили инфляцию в США и в мире

События на Украине поспособствовали ускорению инфляции в США и во всём мире, но её снижение по-прежнему ожидается к концу года. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«События на Украине действительно сказались на темпах глобальной инфляции, инфляции в США из-за их воздействия на цены энергоносителей», — сказала Псаки.

По её словам, в Белом доме по-прежнему рассчитывают на снижение темпов инфляции к концу года.

Ранее американский президент Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.

Как передаёт РИА Новости, годовой показатель инфляции в США является максимальным с января 1982 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.