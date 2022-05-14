Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США вновь обновили исторические максимумы
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По оценкам ассоциации, галлон бензина (3,785 л) в среднем подорожал до $4,452, дизельного топлива — до $5,565. При этом годом ранее цены составляли, соответственно, $3,039 и $3,160.
Дороже всего бензин оказался на заправках в Калифорнии — в среднем по $5,926.
13 мая стоимость бензина на американских автозаправках вновь побила исторический рекорд, достигнув $4,432 за галлон.
Генеральный прокурор штата Джорджия Кристофер Карр обратился к госсекретарю, министру внутренних дел и министру энергетики по поводу ситуации с высокими ценами на топливо и инфляцией в стране.
По его мнению, климатическая политика президента США Джо Байдена привела к кризису в стране.