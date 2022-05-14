Автомобильная ассоциация: цены на бензин в США вновь обновили исторические максимумы

В США 14 мая цены на бензин вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

По оценкам ассоциации, галлон бензина (3,785 л) в среднем подорожал до $4,452, дизельного топлива — до $5,565. При этом годом ранее цены составляли, соответственно, $3,039 и $3,160.

Дороже всего бензин оказался на заправках в Калифорнии — в среднем по $5,926.

13 мая стоимость бензина на американских автозаправках вновь побила исторический рекорд, достигнув $4,432 за галлон.

Генеральный прокурор штата Джорджия Кристофер Карр обратился к госсекретарю, министру внутренних дел и министру энергетики по поводу ситуации с высокими ценами на топливо и инфляцией в стране.

По его мнению, климатическая политика президента США Джо Байдена привела к кризису в стране.