Генпрокурор штата Джорджия назвал администрацию Байдена ответственной за дестабилизацию энергетической безопасности США

Генеральный прокурор штата Джорджия Кристофер Карр обратился к госсекретарю, министру внутренних дел и министру энергетики по поводу ситуации с высокими ценами на топливо и инфляцией в стране. По его мнению, климатическая политика президента США Джо Байдена привела к кризису в стране. С письмом Карра ознакомился RT.

Как считает генпрокурор Джорджии, действия администрации Байдена, по сути, подорвали энергетическую безопасность Соединённых Штатов, уничтожили качественные рабочие места и инвестиционные возможности, а расплачиваться за это пришлось «трудолюбивым семьям по всей стране».

«Вместо того чтобы признать, что его (Джо Байдена. — RT) климатическая повестка — это катастрофа для американского народа, в росте цен на бензин президент Байден скорее будет винить Россию, пандемию коронавируса и даже нефтяные компании», — заявил Карр.

Он отметил, что высокие цены на бензин и стремительный рост инфляции в США — это проблемы, возникшие ещё до начала спецоперации России на Украине. Они зародились с первых дней президентства Байдена.

Буквально через несколько часов после присяги американский лидер объявил о намерении закрыть трубопровод Keystone XL — критически важный инфраструктурный объект, который способствовал бы росту экономики США. Этот шаг причинил реальный ущерб, подчеркнул генпрокурор Джорджии.

Однако не прошло и недели, пишет Карр, как Байден решил ограничить добычу нефти и газа на федеральных землях, не учитывая при этом, соответствуют ли его действия законодательству и интересам общества.

Кроме того, президент объявил о запрете на поставки российского сжиженного природного газа, в то же время нынешняя администрация предложила запретить на территории США транспортировку СПГ по железной дороге, «фактически поставив нас в тупик», добавил чиновник.

Он также призвал госсекретаря и министров реализовать политику, направленную на увеличение производства энергии внутри страны.

«Временные меры не решат долгосрочных проблем, вызванных климатической повесткой президента Байдена. Именно поэтому я призываю вас и администрацию задействовать все доступные инструменты, чтобы повысить и стимулировать ответственное производство энергии внутри страны и защитить американских потребителей от колебаний цен на топливо сейчас и в дальнейшем», — говорится в документе.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, авторы которого утверждают, что к ускорению темпов инфляции в США привела политика американского правительства.

В марте инфляция в Соединённых Штатах составила 8,5% — впервые за 40 лет.