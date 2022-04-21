В Минфине США заявили об ущербе Европе и миру из-за запрета на импорт российской нефти
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«Нам нужно быть осторожными, когда мы думаем о полном европейском запрете на импорт (российской. — RT) нефти. Это явно поднимет мировые цены на нефть, что окажет разрушительное воздействие как на Европу, так и на другие части мира», — приводит её слова ТАСС.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе пресс-конференции заявила о намерении Берлина как можно скорее отказаться от импорта российских энергоносителей.
В свою очередь, кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей.