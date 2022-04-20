Ле Пен выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России

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Кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен высказалась против введения эмбарго на импорт российских энергоносителей.

«Единственная санкция ЕС, с которой я не согласна, — это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Эта мера не повлияет на Россию, но причинит вред французскому народу», — заявила она в ходе теледебатов с действующим французским президентом Эммануэлем Макроном.

Ле Пен также заявила, что введение запрета на ввоз российских энергоносителей будет означать «харакири для Европы».

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

В свою очередь, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо ранее отметил, что заменить экспорт нефти из России в Евросоюз практически невозможно.

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