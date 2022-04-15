WSJ: в рекордной инфляции в США виновата не Москва, а политика Вашингтона

К ускорению темпов инфляции в Соединённых Штатах привела политика, проводимая американским правительством во главе с президентом Джо Байденом, а не начало специальной военной операции ВС России на Украине.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, реальной причиной инфляции стала монетарная политика Вашингтона.

В частности, «речь идёт об огромных тратах на ограничительные меры из-за коронавируса , а также о действиях ФРС США, продолжавшей поддерживать отрицательные ключевые ставки».

Издание отмечает, что определённую долю ускорения темпов инфляции действительно можно связать с ростом цен на энергию, вызванным ситуацией на Украине.

Однако, как подчёркивается, в США стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок, также выросла.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что рост инфляции в США в марте был спровоцирован на 70% российской военной спецоперацией на Украине.

Он также связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от сотрудничества с Россией ударил по самим американцам и европейцам.

Кроме того, Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.