Захарова: цены растут из-за введённых Западом под напором США санкций

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Рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок о якобы ответственности России за продовольственный кризис.
Захарова: цены растут из-за введённых Западом под напором США санкций
  • РИА Новости

Она напомнила о заявлении Бербок, в котором глава немецкого МИД сказала, что «из-за действий России на Украине» прекращаются поставки и сильно растут цены по всему миру, что грозит голодом.

«Цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом под напором США... Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение», — написала Захарова в своём Telegram.

Дипломат отметила, что развал государственности Украины — «также дело рук коллективного Запада», к которому причастны «в том числе предшественники госпожи Бербок», которые «моделировали внутреннюю и внешнюю политику Украины в ручном режиме».

Ранее участники саммита сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин отметил, что рестрикции не принесут мир на Украину, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны.

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