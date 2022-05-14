Лавров: все страны ощутят последствия гибридной войны Запада против России

Последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Страны G7 ранее сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин отметил, что рестрикции не принесут мир на Украину, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.