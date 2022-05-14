Лавров: все страны ощутят последствия гибридной войны Запада против России

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Последствия ведения Западом гибридной войны против России ощутят все страны, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: все страны ощутят последствия гибридной войны Запада против России
  • РИА Новости

«Коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — сказал он в ходе выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике.

Страны G7 ранее сообщили о готовности продолжить усилия по политической и экономической изоляции России путём введения новых санкций.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин отметил, что рестрикции не принесут мир на Украину, а лишь спровоцируют глобальный кризис в продовольственной, энергетической и финансовой сферах.

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