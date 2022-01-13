«Политическое выживание»: как Байден пытается реализовать реформу избирательной системы США

Глава Белого дома Джо Байден призвал изменить правила работы сената, чтобы обойти республиканскую оппозицию и реализовать инициативы по реформе американской избирательной системы. Президент США утверждает, что эти нововведения позволят «предотвратить подавление» прав избирателей. Однако республиканцы не разделяют мнения Байдена, называя инициативы президента и других демократов попытками «захватить контроль над выборами». По мнению экспертов, если демократы всё же добьются принятия электоральной реформы, Республиканская партия может превратиться «в вечную оппозицию» без всякой возможности вернуть власть.

Президент США Джо Байден выступил с призывом изменить правила работы сената, чтобы обойти республиканскую оппозицию и реализовать инициативы по реформе американской избирательной системы. Об этом он заявил во время выступления в Атланте (штат Джорджия).

«Мы должны найти способ принять эти законопроекты об избирательном праве, провести дебаты и проголосовать. Пусть победит большинство. И если даже допустимый минимум (голосов. — RT) будет заблокирован, у нас не останется другого выбора, кроме как изменить правила сената, в том числе избавиться ради этого от филибастера (тактика затягивания обсуждения вопроса. — RT)», — заявил он.

По словам Байдена, республиканцы используют филибастер не для того, чтобы сплотить сенат, а чтобы разобщить его ещё сильнее.

«Сегодня я чётко даю понять, что ради защиты нашей демократии я поддерживаю изменение правил в сенате любым образом, необходимым для того, чтобы помешать ситуации, когда меньшинство сенаторов блокируют законопроект по избирательным правам», — подчеркнул он.

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После этого глава Белого дома призвал конгресс «сделать то, о чём судить будет история», — принять закон «О свободе голосования», чтобы «предотвратить подавление» прав избирателей. Напомним, проект этого документа был представлен на рассмотрение в верхнюю палату сенатором-демократом Эми Клобушар в сентябре прошлого года.

«Закон «О свободе голосования» направлен против подрыва выборного процесса и призван защитить беспартийных наблюдателей, отвечающих за проведение выборов и просто делающих свою работу, от запугивания и вмешательства. Это позволит убрать из политики «тёмные» деньги, создать более справедливое территориальное распределение и положить конец «нарезке» избирательных округов в интересах той или иной партии», — заявил Байден.

Также, по его мнению, пришло время принять закон имени Джона Льюиса «Об укреплении избирательных прав». Его проект в палату представителей подала на рассмотрение конгрессмен-демократ Терри Сьюэлл в августе прошлого года, он прошёл нижнюю палату. Как отметил Байден, этот документ позволит восстановить силу закона «Об избирательных правах» 1965 года.

«Восстановление закона «Об избирательных правах» означает, что Министерство юстиции сможет блокировать дискриминационные законы до того, как они будут приняты», — добавил президент США.

В этом контексте Байден назвал голосование по почте «безопасным и удобным» способом привлечь больше людей к процессу волеизъявления.

При этом он подчеркнул, что республиканцы в сенате выступают против даже самого обсуждения этих законопроектов.

«Каждый сенатор и каждый американец должен помнить, что история никогда не была добра к тем, кто выступал за подавление избирателей и против избирательных прав. Ещё менее доброй она будет к тем, кто поддерживает подрыв избирательного процесса», — заявил глава Белого дома.

Здание Белого дома

AP

© Andrew Harnik

По мнению Байдена, продвигая инициативы, касающиеся избирательных прав, администрация выступает против «тех сил в Америке, что ставят власть выше принципов».

«Сил, которые предприняли попытку переворота... сея сомнения, выдумывая обвинения в мошенничестве и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года, — подчеркнул президент США. — Они хотят, чтобы царствовал хаос. Мы хотим, чтобы правили люди».

В своей речи Байден напомнил о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники 45-го президента США Дональда Трампа прорвались в здание конгресса, намереваясь помешать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года выборов главы Белого дома, победу на которых одержал Байден. Сторонники Трампа называли результаты голосования сфальсифицированными. Об этом же не раз заявлял и сам Трамп.

В свою очередь, Байден неоднократно обвинял экс-лидера США в поощрении беспорядков, а участников штурма назвал «внутренними террористами». После событий 6 января 2021 года под следствием оказались сотни людей, дела которых рассматриваются до сих пор.

Напомним, что «Закон об избирательном праве» 1965 года, нормы которого призван восстановить закон имени Джона Льюиса «Об укреплении избирательных прав», облегчал темнокожим американцам участие в политической жизни в ряде штатов. В 2013 году Верховный суд США признал неконституционным один из его разделов, обязывающий девять штатов и другие административно-территориальные единицы, где в прошлом наблюдалась расовая дискриминация, согласовывать на федеральном уровне нововведения, которые они были намерены включить в свои избирательные законодательства.

В свою очередь, закон «О свободе голосования» упрощает доступ к голосованию. Он, в частности, позволяет участвовать в избирательном процессе с использованием почты и досрочно. Стоит отметить, что проект этого документа стал ответом на реформы республиканцев в избирательной системе после выборов 2020 года. Подозревая демократов в фальсификациях, некоторые штаты приняли законы, усложняющие процесс голосования, в том числе потребовали предъявлять удостоверение личности.

Избирательное переформатирование

Джо Байден не в первый раз выступает с предложением о внесении изменений в избирательное законодательство Соединённых Штатов. Призывая к этому конгресс в июле 2021 года, он заявил, что США должны объединиться «в коалицию американцев любого происхождения и любой партийной принадлежности».

В свою очередь, республиканцы неоднократно критиковали инициативы демократов, касающиеся избирательного права. Так, глава национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел назвала их попытками «захватить контроль над выборами» и «вопиющей узурпацией, направленной на то, чтобы обмануть систему». Она же выступила и против отмены филибастера.

Не одобрил идею изменения правил работы сената и лидер республиканцев в верхней палате Митч Макконнелл, который назвал предложение об отмене филибастера при обсуждении реформ, касающихся избирательных прав, «вызывающим тревогу» и охарактеризовал его как попытку «подорвать институты», чтобы добиться нужного демократам «политического результата».

Примечательно, что инициативу отмены филибастера не поддержали и некоторые демократы. По мнению сенатора от Демпартии Джо Мэнчина, избавление от этой тактики не улучшит работу верхней палаты конгресса.

«Фальсификаций станет больше»





Как напомнил политолог-американист Малек Дудаков, разговоры о необходимости реформирования избирательной системы США идут уже давно, но активизировались эти обсуждения после прихода к власти Джо Байдена.

«Представителям Демпартии потребуется 60 голосов «за» в сенате для утверждения избирательных реформ. Однако такого количества поддержки в верхней палате у демократов нет, а республиканцы настроены решительно. Поэтому Байден и хочет отменить правило филибастера, позволяющее мариновать эти законопроекты», — пояснил эксперт в комментарии RT.

При этом Дудаков называет реформы, которые хочет осуществить Байден в избирательной системе, «наиболее грандиозным переформатированием законодательства о выборах в истории США».

Президентские выборы в США

AFP

© Robyn Beck

«Эта реформа крайне радикальна и нанесёт очень сильный удар по репутации американских выборов», — отметил он.

Однако демократам нужны такие нововведения, чтобы усилить свои позиции на предстоящих выборах, считает Дудаков.

«Это становится очевидно, когда вспоминаешь события 2020 года. Тогда именно почтовое голосование позволило Байдену прийти к победе, а демократам — получить большинство в сенате. Если законопроекты представителей Демпартии будут приняты, фальсификаций станет гораздо больше», — считает аналитик.

Но Байдена и представителей Демпартии это не смущает, поскольку для них «речь идёт о политическом выживании», подчеркнул Дудаков. По его словам, демократы готовы идти на репутационные потери, «лишь бы протащить свои инициативы».

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«А учитывая, что рейтинги и у Байдена, и у вице-президента Камалы Харрис низкие, в 2024 году им будет очень сложно переизбраться. И при таких обстоятельствах демократы готовы на многое, чтобы остаться у власти», — полагает эксперт.

При этом, по его мнению, республиканцы будут продолжать блокировать инициативы представителей Демпартии в сенате, касающиеся избирательного права. Кроме того, по словам Дудакова, «реформу не поддерживает и значительная часть американцев, которая также не верит в честность выборов 2020 года».

Если Демократическая партия добьётся принятия электоральной реформы, она может обеспечить себе «долгое правление», считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Вообще это такой план по превращению Республиканской партии в вечную оппозицию без всякой возможности вернуть власть», — отметил аналитик в комментарии RT.

Дробницкий также полагает, что в случае прохождения инициатив Демпартии, касающихся избирательной системы, через сенат США ждут выборы, по итогам которых демократы одержат верх за счёт возможных фальсификаций, связанных с голосованием по почте.

«Тогда грядущий избирательный процесс будет очень похожим на то, что мы видели, когда Трамп пытался переизбраться. Крайне широкое распространение получит почтовое голосование, которое может в корне изменить результаты, причём полученные далеко не всегда честным путём», — подытожил аналитик.