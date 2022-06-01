В Белом доме вновь возложили на Путина ответственность за подорожание бензина в США
«Когда мы говорим о нынешних ценах на бензин, это действительно подорожание Путина», — передаёт её слова РИА Новости.
По её словам, подорожание горючего, разогнавшее инфляцию до 40-летних максимумов, стало следствием украинского кризиса.
Ранее стало известно, что цены на бензин в США достигли исторического максимума — $4,622 за галлон.
Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.
До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.
Как отмечал сам Владимир Путин, Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зелёной энергетики и свалить всё на Россию.