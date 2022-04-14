Путин заявил о попытках Запада прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики

Короткая ссылка
Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики и свалить всё на Россию, заявил российских лидер Владимир Путин.
Путин заявил о попытках Запада прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики
  • kremlin.ru

«Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё в данном случае на Россию. Причем просчёты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям», — сказал Путин.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что США готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и «как следует поднять бабла», поставляя европейским союзникам «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке. 

Медведев напомнил, что США давно борются за энергетический рынок Европы.

В феврале статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов высказался о развитии зелёной энергетики.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что глобальный энергопереход и зелёная энергетика существенно меняют структуру потребления цветных металлов, создавая предпосылки для повышенного спроса в долгосрочной перспективе. По его словам, тренд на зелёную энергетику и развитие высокотехнологичных направлений толкают рынок к увеличению потребления металлов, в частности, меди и никеля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить