Путин заявил о попытках Запада прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики

Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зеленой энергетики и свалить всё на Россию, заявил российских лидер Владимир Путин.

«Теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчёты и свалить всё в данном случае на Россию. Причем просчёты и некомпетентность не только в энергетике, но и по многим другим направлениям», — сказал Путин.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что США готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы и «как следует поднять бабла», поставляя европейским союзникам «самые грязные в мире нефть и газ», забыв о зелёной повестке.

Медведев напомнил, что США давно борются за энергетический рынок Европы.

В феврале статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов высказался о развитии зелёной энергетики.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что глобальный энергопереход и зелёная энергетика существенно меняют структуру потребления цветных металлов, создавая предпосылки для повышенного спроса в долгосрочной перспективе. По его словам, тренд на зелёную энергетику и развитие высокотехнологичных направлений толкают рынок к увеличению потребления металлов, в частности, меди и никеля.