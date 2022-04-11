Медведев: США готовы «впиться зубами» в энергорынок Европы и поставить грязные нефть и газ
- РИА Новости
Об этом он написал в своём посте в Telegram под заголовком «Как извлечь максимум выгоды из происходящего на Украине».
Медведев напомнил, что США давно борются за энергетический рынок Европы.
«Однако в последние годы этому сильно мешала «зелёная повестка» европейцев и связанная с ней пафосная риторика. Сейчас для Америки самое время развернуть работу в противоположном направлении. И как следует поднять бабла под предлогом совместной борьбы с «кровавым режимом» в России, поставляя Старому Свету свои самые грязные в мире нефть и газ. Кого теперь интересуют глобальное потепление и цели устойчивого развития, провозглашённые ООН?» — сказал он.
Медведев добавил, что Европа, у которой «совсем «отъехала крыша» на почве отказа от российских энергоносителей», забудет о своих «зелёных идеалах».
«Её ожидает то, чем она раньше так брезговала. Союзникам самой богатой державы не время вспоминать, что процесс добычи сланцевой нефти в США наносит рекордный ущерб окружающей среде», — добавил зампредседателя СБ.
Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.
Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.