В США призвали Байдена разрешить строительство нефтепровода Keystone XL

Генеральные прокуроры 16 американских штатов направили письмо президенту Джо Байдену, в котором потребовали разрешить строительство нефтепровода Keystone XL. По мнению авторов документа, с которым ознакомился RT, политика главы государства в вопросах энергетики привела к серьёзным негативным последствиям для США.

Чиновники напомнили, что Байден в первый же день на посту президента объявил о прекращении строительства трубопровода Keystone XL, который поставлял бы нефть из Канады и с Баккеновского месторождения на американские перерабатывающие заводы. Генпрокуроры назвали этот шаг ошибочным и отметили, что считают его незаконным.

«Мы предупреждали, что в случае, если ваше решение не будет пересмотрено, американцев ждут «серьёзные негативные последствия», потребитель будет вынужден платить больше, а наши союзники окажутся в ещё большей зависимости от российской и ближневосточной нефти», — заявили они.

В письме отмечается, что вердикт по Keystone XL также привёл к появлению опасного прецедента для будущих разрешений на строительство, которые могли бы укрепить энергобезопасность и энергонезависимость США. Авторы документа считают, что «едкая риторика» 46-го президента США и очернение американской промышленности, связанной с ископаемым топливом, ослабили энергетические проекты страны — как шельфовые, так и на суше.

При этом генпрокуроры со ссылкой на материал The Wall Street Journal напоминают, что администрация Байдена намерена импортировать больше нефти из Канады. Однако действующие трубопроводы обладают недостаточной пропускной способностью. Авторы документа констатируют, что для этой цели можно было бы использовать Keystone XL, который транспортировал бы почти 1 млн баррелей нефти в сутки.

«Можно было бы поаплодировать такому лицемерию, если бы это так не оскорбляло работников американского энергетического сектора и сельских жителей, которым трубопровод сулил много экономических выгод», — подчеркнули чиновники.

По их мнению, к нынешнему кризису в Соединённых Штатах привело «потакание радикально настроенному в вопросах экологии электорату» Байдена.

Ранее генпрокурор штата Джорджия Кристофер Карр назвал администрацию Байдена ответственной за дестабилизацию энергетической безопасности страны. По его мнению, кризис в Штатах произошёл из-за климатической политики президента.