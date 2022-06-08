«Взяли линию на «заморозку» полагающихся выплат»: почему Россия приостановила соглашение с Японией по морскому промыслу

Россия была вынуждена приостановить реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года в связи с «заморозкой» полагающихся выплат, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Решение ведомства поддержали в Сахалинской области, где неоднократно выступали против соглашения. При этом в Японии с сожалением восприняли данный шаг, но намерены продолжить консультации с Москвой.

7 июня Министерство иностранных дел России сообщило о приостановке действия межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Причина — невыполнение Токио своих финансовых обязательств.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по Соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области. В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации Соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

При этом она подчеркнула, что в Москве «неизменно рассматривали» взаимодействие с Токио на основе этого соглашения как одно из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства: «Данная договорённость, выстроенная на основе учёта баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов Российской Федерации».

На самом Сахалине решение внешнеполитического ведомства поддержали, учитывая нарастающий деконструктивизм Японии в межгосударственных отношениях.

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«Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам», — заявил глава сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарёв в беседе с РИА Новости.

По его словам, пункты документа позволяют японским рыболовным судам заниматься промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов явочным порядком и без контроля со стороны РФ.

«Соглашение 1998 года является несбалансированным, а по сути неравноправным, поскольку Япония не предоставляет России право осуществлять промысел в её территориальных водах», — сказал он, подчеркнув, что Сахалинская областная дума шесть раз выступала против заключения соглашения и его исполнения.

В Японии же выразили сожаление в связи с решением российских властей приостановить действие соглашения в одностороннем порядке, сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Мы намерены продолжить консультации с российской стороной, чтобы дать возможность японской стороне продолжить деятельность в рамках соглашения», — цитирует РИА Новости представителя МИД Японии.

При этом в японском управлении рыболовства выясняют обстоятельства сложившейся ситуации по каналам МИД, передаёт ТАСС.

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Наряду с этим генеральный секретарь кабинета министров Японии подтвердил, что Токио не совершал очередной платеж в рамках реализации межправительственного соглашения с РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов: «Я воздержусь от приведения деталей, но у меня есть информация, что последний из платежей ещё не сделан».

Как сообщает РИА Новости, некоторые пользователи Twitter из Японии сочли закономерным шаг России по договору о морском промысле.

«Мы сами виноваты! Это провал нашей правящей партии!» — написал пользователь под ником rikihos.

Другой пользователь соцсети, называющий себя себя 2018_apc, указал, что всё это происходит потому, что японское правительство «ничего не делает и только плюёт в потолок».

«Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твёрдо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — указал пользователь с ником tz6uVdNI3yN2YQS.