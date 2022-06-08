Япония проведёт с Россией консультации по договору о промысле морских живых ресурсов

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов. По данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.

«Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке», — цитирует Мацуно ТАСС.



7 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов. Договорённость позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой Россией квоты у южных Курильских островов.