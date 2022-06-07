Россия приостановила реализацию соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов

Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Договорённость позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой Россией квоты у южных Курильских островов.

В ведомстве отметили, что в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая подписание исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.

«В сложившейся ситуации вынуждены принять решение о приостановке реализации соглашения 1998 года до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств», — говорится в заявлении на сайте МИД.

В апреле Япония и Россия пришли к соглашению по вопросу квоты на вылов лососевых в 2022 финансовом году.

Согласно договорённости, японская сторона обязалась выплатить России от 200 млн до 313 млн иен в зависимости от реального объёма выловленной рыбы.