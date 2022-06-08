На Сахалине поддержали запрет на промысел Японии морских живых ресурсов

Глава сахалинского отделения РГО Сергей Пономарёв заявил, что регион поддерживает решение России приостановить договор о промысле морских живых ресурсов с Японией.

Комплекс мер противодействия России санкциям со стороны Японии на Сахалине считают обоснованным в условиях деконструктивизма в межгосударственных отношениях, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов. По данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.

7 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов. Договорённость позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой Россией квоты у южных Курильских островов.