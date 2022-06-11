«Приведёт к потере гегемонии»: в Госдуме заявили о формировании «новой большой восьмёрки» из-за санкций США

Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что антироссийские санкции ударили по экономике таких стран, как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. При этом он подчеркнул, что Вашингтон сам создал условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция, — фактически образовали «новую большую восьмёрку».

Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию «новой большой восьмёрки», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание, что введённые против России санкции ударили по экономике таких стран, как США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

«За I квартал 2022 года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%», — отметил Володин.

При этом группа из восьми стран, «не участвующая в санкционных войнах», — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС на 24,4% опередили старую группу, заметил он.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмёрку», — подчеркнул Володин.

США же, по его словам, «проседая» в экономическом плане, продолжают создавать напряжённость в мире и делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других.

«А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире», — заключил Володин.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT высказал мнение, что со временем «эта новая «большая восьмерка» существенно расширится».

«Несмотря на то что Россия находится под санкционным давлением западных стран, около двух третей населения мира живут в странах, которые поддерживают Россию или придерживаются нейтралитета. Лидеры этих государств не поддаются на дешевую пропаганду коллективного Запада, ввергающего мир в новый экономический кризис», — заметил депутат.

Он пояснил, что США в попытке удовлетворить свои имперские амбиции упустили важный факт: Россия — важнейший партнёр в решении мировых проблем. Государства, которые это понимают, намерены и дальше выстраивать конструктивное взаимодействие с Москвой, добавил Белик.

«Мы сейчас видим разрушение множества старых межгосударственных союзов и создание новых объединений, в основе которых — ориентация на национальные интересы, а не «отработка» методичек вашингтонских политиков», — заключил депутат.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что в «новой большой восьмёрке» все участники будут равны в правах, а «не бегать вассалами одного господина».

«Изменения стратегического баланса в мире прямо указывают на необходимость создания альтернативных политических союзов, и «новая большая восьмёрка» может стать ярким примером. Да, сегодня у Запада сильные позиции в мире, но изрядно подмочена репутация как надёжного партнёра», — заметил он.

6 июня в обращении к организаторам Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», — заметил российский лидер.

Глава государства ранее обращал внимание, что к росту цен привела недальновидная политика США и Европы. Путин, в частности, отмечал, что одной из причин неблагоприятной ситуации на мировом рынке продовольствия стала политика США в период пандемии, когда Вашингтон решил «пойти по пути вливания больших денежных средств» в поддержку населения и отдельных отраслей экономики, что привело к существенному росту объёма денежной массы в Соединённых Штатах.

«Это был первый шаг, очень серьёзный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего в гору пошли цены на продовольствие», — пояснил российский лидер.

Он также напомнил, что Европа и США после начала российской спецоперации стали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию на мировых рынках удобрений, как следствие также вызвав рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Путин отметил, что такие действия — «абсолютно недальновидная политика, которая ведёт в тупик».

Кроме того, Вячеслав Володин, комментируя в начале июня утверждение Евросоюзом шестого пакета антироссийских санкций, отмечал, что ЕС и США исчерпали арсенал средств по сдерживанию развития России и, принимая новые санкционные меры, вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.

«Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США», — подчёркивал парламентарий.