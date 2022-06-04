«Выбирают между плохим и очень плохим»: в Госдуме заявили об исчерпании ЕС и США арсенала средств по сдерживанию России

Евросоюз и США исчерпали арсенал средств по сдерживанию развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя утверждённый накануне ЕС шестой пакет антироссийских санкций. Он отметил, что западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран. Парламентарий также заметил, что Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны.

Евросоюз и США исчерпали арсенал средств по сдерживанию развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал утверждённый накануне ЕС шестой пакет антироссийских санкций.

«Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран», — написал Володин в Telegram-канале.

Он напомнил, что для России возможны потери от запрета на экспорт нефти в Европу, однако из-за спровоцированного санкциями роста цен на энергоресурсы и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть полностью компенсированы. Вместе с тем Европа из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы «будет переплачивать более €250 млрд ежегодно», допустил Володин.

«Вашингтон делает всё, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их ещё более зависимыми от США», — подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что Россия, преодолев санкции, станет только сильнее.

РИА Новости

© Мария Девахина

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с RT заметила, что на сегодняшний день ситуация для коллективного Запада сложилась проигрышная.

«Россия изолирована от Запада, но при этом рубль растёт, российские энергоресурсы востребованы и с продуктами у нас тоже всё хорошо. В то время как Запад тоже изолирован, изолирован от всего остального мира. Самые серьёзные мировые игроки, такие как Китай, Индия, Россия, а также десятки других государств в Азии, Африке и Латинской Америке не поддерживают Запад. Евросоюз так и не смог создать единый блок и предложить свою привлекательную политическую и экономическую альтернативу китайской инициативе «Один пояс — один путь», — напомнила она.

По мнению сенатора, ухудшение ситуации на мировом продовольственном рынке и миграционные потоки «лишь подтолкнут неминуемое европейское фиаско».

«Запад представляет собой глиняный горшок в медной лавке современного мироустройства», — высказалась Ковитиди.

В свою очередь, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта предположил, что в Европе продолжат изобретать новые ограничения в отношении России.

«Выдумка и фантазия наших бывших партнёров неистощима. Ещё не разорваны все научные связи, образовательные связи, что-то ещё остаётся в космосе… Они будут изобретать, изобретать и изобретать», — допустил он.

Эксперт напомнил, что Россия играет существенную роль в ряде областей, таких как геополитика, транспортные связи, проблемы глобальной безопасности, ядерное нераспространение.

Также по теме «Прогнозируемая политика»: ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Новые ограничения предполагают запрет на покупку, импорт или...

«Поэтому в конечном счёте придётся находить общий язык. Другое дело, что это потребует пересмотра очень многих существующих порядков», — заключил эксперт.

Напомним, утверждённые 3 июня Евросоюзом санкции предполагают запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в страны ЕС, а также отключение от SWIFT ещё трёх российских банков. Также на территории ЕС будет приостановлено вещание трёх российских телеканалов. Помимо этого, в санкционный список попали 65 физических лиц и 18 компаний из России.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что решение властей ЕС о частичном запрете импорта российской нефти говорит о неготовности Евросоюза отказаться от «порочной практики».

В ведомстве пояснили, что Европа, вводя односторонние санкции в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу и пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления. При этом ЕС наносит ущерб собственной экономике и социально-экономическому благополучию своих граждан, дестабилизируя и без того непростую ситуацию на мировых энергетических рынках, заявили в МИД.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что к росту цен привела недальновидная политика США и Европы. В частности, он обратил внимание, что после начала российской спецоперации на Украине Запад стал предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию.

«Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведёт в тупик», — подчёркивал российский лидер.