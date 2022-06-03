В МИД России прокомментировали введение ЕС частичного запрета на импорт нефти из России

В МИД России прокомментировали введение властями Евросоюза частичного запрета на импорт российской нефти.

«Именно Евросоюз, вводя или планируя введение односторонних санкций в отношении поставок российских энергоносителей, политизирует энергосферу, пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления», — говорится в материалах на сайте МИД России.

Отмечается, что тем самым страны Европейского союза наносят ущерб собственной экономике и социально-экономическому благополучию своих граждан, а также дестабилизируют ситуацию на мировых энергетических рынках.

В ведомстве заявили, что решение властей ЕС о частичном запрете импорта в ЕС российской нефти и нефтепродуктов свидетельствует о неготовности Евросоюза отказаться от этой «порочной практики».

При этом, как сообщили в МИД России, реальных альтернатив российским энергоресурсам на европейском рынке в ближайшей перспективе не предвидится.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет в частности предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с поставками нефти в ЕС на фоне санкций против России.