Володин заявил, что Евросоюз исчерпал арсенал средств сдерживания России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Евросоюза, принявшие ранее шестой пакет антироссийских санкций, исчерпали арсенал средств сдерживания развития России.

3 июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Новый санкционный пакет, в частности, предусматривает частичный и постепенный отказ от импорта нефти из России.

«Анализируя его (санкционный пакет. — RT), а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», — написал спикер Госдумы в Telegram.

Володин подчеркнул, что при введении новых санкций политики западных стран были вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран».

В МИД России заявили, что санкции ЕС политизируют энергосферу, Запад пытается использовать взаимозависимость потребителей и поставщиков энергоресурсов в качестве инструмента политического давления.