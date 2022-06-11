«Имитировать санкционное единодушие»: как Минфин США пытается создать коалицию для введения антироссийских рестрикций

Ограничительные меры против России будут более эффективными, если к ним присоединится достаточно большая группа стран, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, предложившая создать такую коалицию государств. При этом она утверждает, что санкции против Москвы «в высшей степени эффективны», несмотря на то что шаги Вашингтона и его союзников привели к росту цен на энергию и продовольствие во всём мире. Эксперты полагают, что на деле за призывами главы Минфина США стоит попытка скрыть неэффективность антироссийских рестрикций и желание разделить вину за их влияние на глобальную экономику.

Санкции против России будут эффективными в том случае, если их будет вводить большая группа государств, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на мероприятии, организованном газетой The New York Times.

«Должна быть достаточно большая группа стран, которые бы последовали этому плану, и необходимо будет сформировать такую коалицию», — заявила она, напомнив, что Евросоюз уже объявил о постепенном отказе от покупки российской нефти.

«Кроме того, он заявил, что запретит европейским странам страховать танкеры, перевозящие нефть из России. Крайне вероятно, что Великобритания также введёт такой запрет. Всё это, возможно, приведёт к блокировке значительного объёма российской нефти», — считает Йеллен.

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При этом министр финансов утверждает, что санкции против России эффективны, несмотря на последствия их реализации — рост цен на бензин и продовольствие в мире.

«Европа изо всех сил старается стать независимой от российской нефти, и наши санкции против России меняют ситуацию, существенным образом влияя на цены на продовольствие и энергоносители. Я считаю, что наши санкции в высшей степени эффективны, но мы продолжаем ужесточать их, и цены на нефть могут ещё вырасти», — пояснила Йеллен.

Обратный эффект

Напомним, после начала российской спецоперации на Украине страны Запада продолжают вводить против Москвы широкие экономические санкции. Евросоюз в конце мая согласовал шестой пакет рестрикций, который предусматривает частичный запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ.

В то же время администрация Джо Байдена пытается расширить круг стран, поддерживающих ограничительные меры в отношении России.

Ранее Владимир Путин называл «осознанной долгосрочной стратегией» политику сдерживания и ослабления России, в том числе с помощью экономической блокады. Глава государства подчёркивал: лидеры Запада уже не скрывают, что их цель — нанести удар «по всей отечественной экономике, по социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России».

Владимир Путин

РИА Новости

© Михаил Метцель

По словам президента, новые ограничительные меры в отношении страны рано или поздно были бы введены при любом развитии событий. Однако такая политика со стороны правительств и центробанков США и ЕС безответственна и недальновидна, констатировал Путин.

«Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», — подчёркивал российский лидер.

Время разочарований

Вместе с тем даже на Западе неоднократно акцентировали внимание на том, что введение широких экономических рестрикций в отношении России, в особенности против экспорта энергоносителей и продовольствия, может негативно повлиять на экономики самих западных стран и не иметь того эффекта, которого от них ожидает политический истеблишмент США и Европы.

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Так, в конце февраля влиятельный журнал The Time опубликовал материал под названием «Почему санкции против России не работают».

В нём приводилось мнение Стива Ханке, профессора прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса, который заявил о неэффективности ограничительных мер, вводимых Западом против Москвы.

«Как показывает история, такие действия всегда заканчиваются провалом. Всегда есть обходные пути», — пояснил экономист.

К схожему выводу в начале июня пришёл экономический обозреватель Ларри Элиот, опубликовавший в британском издании The Guardian колонку о том, что Россия выигрывает экономическое противостояние с коллективным Западом.

«Прошло уже три месяца с тех пор, как Запад начал против России экономическую войну, и она идёт не по плану. Как раз наоборот — в действительности дело обстоит очень плохо», — отмечает Эллиот.

По словам обозревателя, санкции против Москвы привели к обратному эффекту: цены на экспортируемые Россией нефть и газ выросли, что значительно увеличило профицит её торгового баланса.

«За первые четыре месяца 2022 года Путин может похвастаться профицитом текущего счёта платёжного баланса в размере $96 млрд, что более чем в три раза превышает показатель за соответствующий период 2021 года», — говорится в материале.

Газета The Guardian

© The Guardian

О сомнительном эффекте санкций говорят и некоторые политики. Так, президент Хорватии Зоран Миланович, комментируя итоги саммита ЕС по Украине, заявил, что действие рестрикций никак не сказалось на финансовом положении России.

«Санкции не действуют. Рубль не упал, Россия не чувствует финансовых последствий, а когда почувствует, война уже закончится. Но расплачиваться будут европейские граждане... (российские. — RT) нефть и газ просто будут поставляться в другие места, потому что спрос высок», — сказал Миланович.

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Заявление главы Минфина США о необходимости создать коалицию для введения санкций против РФ говорит о том, что, по мнению Белого дома, сейчас процессу давления на Москву недостаёт участников, пояснил в комментарии RT доктор политических наук Андрей Манойло.

«Это означает, что, с точки зрения американцев, недостаточно стран поддерживает санкционный режим, то есть это явно их недоработка. Американцы вообще большие любители создавать разного рода так называемые волевые коалиции. На бумаге они не закрепляются, но обязанности появляются у всех, кто в них входит под давлением или по приглашению Соединённых Штатов. Видимо, планируется создать такую коалицию и для координации санкционной политики в отношении России», — сказал эксперт.

Но несмотря на то что при чтении западной прессы складывается ощущение, будто весь мир ведёт экономическое противостояние с Москвой, по факту рестрикции ввела лишь группа западных стран, объединённая определённым консенсусом, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов. При этом в США осознают, что ограничительные меры в отношении России поддерживают не так много участников, как им хотелось бы.

«Относительно общего числа стран планеты это малая часть. США это тоже видят и знают. Конечно, им бы хотелось, чтобы больше стран присоединилось к антироссийскому процессу. К примеру, относительно Китая они прошли уже все этапы: уговаривали, угрожали, требовали. Но всё безрезультатно. И нынешнее заявление главы Минфина США лишь отражает понимание того, что глобального консенсуса по этому вопросу нет», — подчеркнул Асафов.

Кроме того, ожидания Вашингтона от результата введения антироссийских санкций не совпали с реальностью, добавил политолог.

«Они рассчитывали на коллапс российской экономики, но этого не случилось. Наоборот, нанесло ущерб их экономикам и привело к возникновению определённых вопросов внутри гражданского общества этих стран», — отметил эксперт.

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Вместе с тем заявление со стороны властей США о необходимости формирования «коалиции по санкциям» можно расценивать как сигнал, говорящий о том, что возможности введения новых рестрикций у Запада практически исчерпаны, считает Асафов.

«Вводить уже нечего, а процессов, которые происходят с российской экономикой в результате усиления давления, например, укрепления валюты, никто не ожидал. И теперь непонятно, куда им с этими санкциями идти дальше», — пояснил эксперт.

С такой оценкой согласен генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Очевидно, что санкции деформируют мировую экономику и являются причиной серьёзных затруднений для многих стран. В результате США, чтобы их не обвинили в том, что именно они стали виновником данного обстоятельства, пытаются взять в подельники как можно больше стран и имитировать санкционное единодушие, — полагает эксперт. — Фактически США признаются, что они в одиночку не в состоянии справиться с Россией. Но инициатива по созданию такой коалиции будет губительна для мировой экономики, поэтому вряд ли она будет иметь успех».