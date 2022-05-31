Президент Хорватии заявил, что санкции против России не функционируют

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что санкции в отношении России не функционируют. По его словам, Россия не ощутила финансово действия рестрикций Запада.

Об этом он сказал в ходе выступления в День города Загреба.

«К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, курс рубля не упал, а Россия финансово не ощутила действия санкций.

Также он считает, что цену за санкции заплатят европейские граждане, в то время как российский президент Владимир Путин «будет только удовлетворённо улыбаться».

Хорватский президент добавил, что Россия перенаправит нефть и газ «в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели».

Ранее президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.