Президент Хорватии заявил, что санкции против России не функционируют

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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что санкции в отношении России не функционируют. По его словам, Россия не ощутила финансово действия рестрикций Запада.
Президент Хорватии заявил, что санкции против России не функционируют
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом он сказал в ходе выступления в День города Загреба. 

«К сожалению, санкции не функционируют, может, однажды подействуют», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, курс рубля не упал, а Россия финансово не ощутила действия санкций. 

Также он считает, что цену за санкции заплатят европейские граждане, в то время как российский президент Владимир Путин «будет только удовлетворённо улыбаться».

Хорватский президент добавил, что Россия перенаправит нефть и газ «в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели».

Ранее президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решён вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

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