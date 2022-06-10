В американском Минфине признали, что санкции против России бьют по самим США
«Наши санкции в отношении России действительно оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — цитирует её РИА Новости.
В ближайшее время, по словам Йеллен, существенного снижения цен на топливо в США не предвидится.
Глава американского Минфина уточнила, что экономический рост США замедлится в связи с происходящими в мире событиями. Однако рецессии опасаться не стоит.
«Я не считаю, что нас ожидает рецессия», — заключила она.
Ранее Йеллен заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.
Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.
До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.