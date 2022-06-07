Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.

«Тем не менее мы в настоящее время сталкиваемся с макроэкономическими вызовами, включая неприемлемые уровни инфляции», — передаёт ТАСС слова Йеллен на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса США.

Она добавила, что страна также сталкивается и с другими проблемами.

По её словам, они связаны с влиянием пандемии COVID-19 на цепочки поставок, а также с «потрясениями для предложения на рынках нефти и продовольствия» на фоне украинского кризиса.

Ранее стало известно, что цены на бензин в США достигли исторического максимума.

Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Как отмечал сам Владимир Путин, Запад пытается прикрыть свои просчёты в сфере зелёной энергетики и свалить всё на Россию.