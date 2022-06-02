Цены на бензин в США обновили рекордные значения

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Цены на бензин на автозаправках США вновь обновили исторический максимум, достигнув $4,715 за один галлон (3,785 литра).
Цены на бензин в США обновили рекордные значения
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, которая отслеживает расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.

Член палаты представителей США Рик Аллен ранее выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Как отметил Байден, снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.

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