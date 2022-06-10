Минфин США выступил с инициативой создать коалицию стран, вводящих санкции против России

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Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России в связи с проводимой ею специальной военной операцией на Украине.

С такой инициативой она выступила в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты The New York Times.

«На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе», — цитирует её РИА Новости

При этом она признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

Кроме того, ранее Йеллен заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.

Член палаты представителей США Рик Аллен выразил мнение, что рост цен на топливо в стране связан не с действиями российских властей, а с политикой президента Джо Байдена и его администрации.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

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