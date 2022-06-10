«Иллюзорная изоляция России»: как Арктический совет намерен продолжить свою работу без участия РФ

Россия обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без её участия и предупреждает, что решения, принятые в рамках такого формата, будут лишены легитимности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что функционирование института без России нарушает принцип консенсуса, «предусмотренный его руководящими документами». Ранее другие члены совета — Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США — объявили о намерении ограниченно возобновить работу организации в рамках проектов, которые не предполагают участия России. Эксперты считают, что, действуя в обход Москвы, совет, по сути, превратится в совершенно иной институт. Кроме того, по мнению аналитиков, международное сотрудничество по арктической проблематике без привлечения к этому процессу РФ будет малоэффективным.

Решения, принятые в рамках Арктического совета без участия России, будут лишены легитимности. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он добавил, что Москва обеспокоена планами возобновить работу совета без неё.

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — заявил Антонов.

Дипломат выразил уверенность, что без привлечения России урегулировать проблемы Крайнего Севера невозможно.

«Причина очевидна — в российской части Заполярья, занимающей порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт», — пояснил Антонов.

Бесполезные форматы

Напомним, учреждённый в 1996 году Арктический совет объединяет Россию, США, Канаду, Данию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Исландию. Цель создания этой организации — сотрудничество в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов.

Однако 3 марта работа совета была остановлена: остальные члены организации обосновали это спецоперацией РФ на Украине. При этом накануне на сайте Госдепа было опубликовано совместное заявление стран-участниц совета, в котором сообщалось о решении возобновить его работу без участия России.

Сергей Лавров на площадке Арктического совета

Legion-Media

© Seeliger

«Мы намерены осуществить ограниченное возобновление нашей работы в Арктическом совете в проектах, которые не предполагают участия Российской Федерации. Эти проекты, содержащиеся в плане работы, одобренном всеми восемью арктическими государствами на министерской встрече в Рейкьявике, являются жизненно важным компонентом нашей ответственности перед населением Арктики, включая коренные народы», — говорится в заявлении.

В то же время в нём отмечалось, что остальные члены организации поддерживают её и «по-прежнему убеждены в непреходящей ценности Арктического совета для полярного сотрудничества».

Ранее посол по особым поручениям МИД России и председатель комитета старших должностных лиц совета Николай Корчунов предупредил, что остановка работы организации ставит под удар безопасность в Акртике.

«С марта деятельность Арктического совета, включая проектную, фактически остановилась. Нынешняя пауза неизбежно приведёт к тому, что риски и вызовы мягкой безопасности в Арктике будут нарастать. Это решение чревато негативными последствиями, в том числе и для благополучия населения Арктики, включая коренные народы», — подчеркнул дипломат.

По его словам, скорейшее возобновление работы Арктического совета в полном формате отвечает интересам не только арктических государств, но и всего международного сообщества.

«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — подчеркнул посол.

Стоит отметить, что в экспертном сообществе появились сомнения по поводу эффективности работы Арктического совета без участия России. Так, американский Совет по международным отношениям (CFR) ещё в мае отметил, что остальные участники организации планируют «коренным образом перестроить систему арктического управления, сформировав новую международную структуру без России, известную как Nordic Plus». Однако пользы от такого формата будет немного, считают в организации.

«При общности ценностей и норм управления Nordic Plus был бы лишён институциональной легитимности и прогресса, наработанных в рамках Арктического совета. Кроме того, наличие подобной организации без участия Москвы представляется малополезным», — говорится в материале, опубликованном на официальном сайте CFR.

В организации напомнили, что «на Россию приходится почти половина населения Арктики, более половины её побережья и большая часть промышленности».

«В Арктике России также принадлежит первенство в производстве энергии, рыболовстве и грузоперевозках», — подчёркивает CFR.

«Клуб по интересам»

Опрошенные RT эксперты полагают, что без российского участия Арктический совет превратится, по сути, в другую организацию.

«Первое и самое главное: если возобновится его работа без участия России, то это уже будет не Арктический совет. Во-вторых, надо иметь в виду, что совет — это не только представители государств—участников, но ещё и организаций коренных народов. Также есть полтора десятка стран—наблюдателей и достаточно много межправительственных и неправительственных организаций, которые принимают участие в его работе. Вновь запустить его работу без России можно, но это будет совсем другой институт», — подчеркнул в интервью RT доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров.

Российский ледокол в Арктике

globallookpress.com

© Rosatom

Он напомнил, что решения, которые принимаются по проблемам Арктики в рамках совета, согласовываются консенсусом — то есть отвечают интересам всех участников.

«Вопросами Арктики занимаются много стран, входящих в различные блоки, например государства—участники НАТО и ЕС. В принципе, они могут сотрудничать в обход России, но, учитывая её долю и роль в данном регионе, они вскоре поймут, что без Москвы такое взаимодействие не будет эффективным», — рассуждает Александров.

Эксперт уточнил, что если участники совета будут принимать какие-либо решения в его рамках без России, это автоматически будет означать отсутствие консенсуса.

«Если какие-либо решения вырабатываются и утверждаются без учёта интересов крупнейшего участника данных процессов, то их ценность будет невысока. Остальные участники будут решать свои национальные вопросы, но к работе Арктического совета это не имеет никакого отношения», — пояснил аналитик.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк назвал решение возобновить работу совета без РФ «максимально политизированным», потому что «Россия контролирует самую протяжённую арктическую зону, и большая часть этого региона относится к исключительной экономической и политической сфере РФ».

«Все решения, которые примут в рамках «обновлённого» Арктического совета, будут лишены легитимности, так как они противоречат основным документам, согласно которым такая деятельность может осуществляться только на основе полного консенсуса. И, самое главное, нет никакого инструмента по приостановке членства и лишению права РФ участвовать в заседаниях Арктического совета. Иными словами — это очередное попрание юридических норм договоров, на которое готов пойти Запад с единственной целью — выстроить иллюзорную изоляцию России», — говорит Данюк.

С его точки зрения, у России остаётся полное право не руководствоваться теми решениями, которые будут приняты в формате Арктического совета без её участия.

Также по теме «Расширяется инфраструктура в Арктике»: как в России строятся новые ледоколы для нужд ВМФ В России до 2033 года построят пять новых ледоколов и три универсальных судна, сообщил замначальника штаба материально-технического...

«Проблема заключается в том, что данный институт выстраивался довольно долго, и его деятельность была достаточно плодотворной. В рамках Арктического совета получалось достигать консенсуса так, чтобы взаимные интересы всегда возобладали над существующими противоречиями», — пояснил Данюк.

Аналитик полагает, что если говорить о международной деятельности по арктической проблематике в целом, то ни одно важное решение принять в этой сфере без участия России невозможно.

«Исходя из этого, дальнейшие решения, принятые в этом формате, приведут к тому, что Арктический совет перестанет восприниматься как легитимный. Его вердикты абсолютно ни на что не будут влиять, это будет «клуб по интересам», а главный интерес — это как можно сильнее насолить России, потому что без её участия международное сотрудничество, особенно в Арктике, не представляется реальным», — заключил эксперт.