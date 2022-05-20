В МИД России заявили о готовности возобновить диалог в рамках Арктического совета
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«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — приводит ТАСС его слова на брифинге по итогам первого года председательства России в Арктическом совете.
Корчунов подчеркнул, что скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета соответствует интересам всего международного сообщества.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.
В МИД России выразили обеспокоенность ростом военной активности Североатлантического альянса в Арктическом регионе.