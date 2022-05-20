В МИД России заявили о готовности возобновить диалог в рамках Арктического совета

Россия готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Россия выражает готовность к возобновлению диалога в высоких широтах», — приводит ТАСС его слова на брифинге по итогам первого года председательства России в Арктическом совете.

Корчунов подчеркнул, что скорейшее возобновление полноформатной работы Арктического совета соответствует интересам всего международного сообщества.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике.

В МИД России выразили обеспокоенность ростом военной активности Североатлантического альянса в Арктическом регионе.