Путин: в Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России

Практически все направления безопасности России сконцентрированы в Арктике, всем проектам там надо уделить особое внимание и не сдвигать вправо. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, сейчас, «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой, нам необходимо уделить особое внимание».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и их последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает чётко и слаженно.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что «просадка» российской экономики является одним из главных рисков.

Также Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.