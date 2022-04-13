Матвиенко заявила о слаженной и чёткой работе кабмина по минимизации последствий санкций

Россия понимает глубину наложенных на неё санкций и их последствий для экономики, но паники и растерянности нет, правительство работает чётко и слаженно. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Отчёт председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, «правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, чётко».

Как подчеркнула спикер Совфеда, есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на Россию.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что «просадка» российской экономики является одним из главных рисков.

Также Белоусов сообщил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.