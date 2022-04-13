Белоусов назвал просадку российской экономики одним из главных рисков

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка российской экономики является одним из главных рисков.

Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Федерации в рамках правительственного часа.

«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности — с другой», — приводит слова Белоусова РИА Новости.

Первый зампред правительства добавил, что, как показывают данные опросов руководителей предприятий, «просадка уже началась», но при этом она к настоящему времени «практически не затронула рынок труда».

Также Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний выразили желание остаться на российском рынке.

При этом он отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.