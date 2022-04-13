Вице-премьер Белоусов заявил о желании большинства иностранных компаний остаться в России
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Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Федерации.
«Подавляющее большинство иностранных компаний — я с многими из них встречался с руководителями здесь — они сейчас хотят остаться», — сказал первый вице-премьер.
По его словам, эти страны «находятся в формате решений, принимаемых штаб-квартирами».
«Штаб-квартиры в основном занимают позицию «ни да ни нет, мы посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует его РИА Новости.
Также Белоусов отметил, что Россия должна жёстко отстаивать свои интересы в случае ухода иностранных компаний.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о внешнем управлении для уходящих из России компаний.
Подробнее — в материале RT.